Claudio Sona Instagram: dedica canora per i fan in occasione di San Valentino, video virale
14/02/2017
Claudio Sona e Mario Serpa oggi festeggeranno il loro primo San Valentino e i fan si chiedono già: cosa farà di bello la coppia? In attesa di scoprire come la coppia nata sul Trono Gay di Uomini e Donne passerà la giornata degli innamorati, Claudio Sona si è lasciato andare con una dedica canora per i fan. Il video in pochissimo tempo è diventato già virale sul web.
Claudio Sona e Mario Serpa gossip: la coppia pronta per il loro primo San Valentino?Claudio Sona e Mario Serpa sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne, tanto che l'ex corteggiatore ormai è uno degli opinionisti fissi scelti da Maria De Filippi per animare la scia quotidiana de programma. Oggi però è San Valentino anche per Claudio Sona e Mario Serpa e i loro sostenitori, #ClaMario, si chiedono come passeranno questo giorno così importante. Al momento sui social non è apparso nessun indizio relativo ad un'organizzazione particolare, però Claudio Sona ha cominciato a farsi bello come documenta una foto pubblicata sulle sua storie Instagram. Ma nel suo profilo social un'altra cosa ha catturato l'attenzione dei fan che, anche se per pochi secondi, si sono sentiti davvero speciali. Un video, con scritto "Buon San Valentino", è già virale sul web perché?
Claudio Sona Instragram: l'esibizione del tronista è già virale sul webNel video, pubblicato come storia Instagram, Claudio Sona si lascia andare ad una dedica canora per i fan. Il brano cantato dall'ex tronista è Dove si vola di Marco Mengoni. Il video è accompagnato da parecchi cuoricini e la scritta Buon San Valentino, chissà cosa avrà pensato Mario Serpa dopo aver visto il post sui social...
