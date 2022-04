Abbonamento iPhone: tutte le info sulla nuova iniziativa di Apple

Stando alle più recenti indiscrezioni, l’iconica casa di produzione tech americana starebbe lavorando ad un piano d’abbonamento iPhone, attraverso il quale gli utenti avranno modo di accedere agli ultimi modelli del celeberrimo device con formula d’acquisto leasing, affrontando pagamenti mensili, rendendo possibile l’opzione di cambiare dispositivo all’uscita dei nuovi modelli. La notizia arriva dal giornalista Mark Gurman, fonte rivelatasi estremamente affidabile negli anni, spinto da un’accesa passione per i prodotti Apple.

Tutte le info sull’abbonamento iPhone

Il giornalista relegherebbe le ragioni che hanno spinto l’azienda a pianificare questa strategia a puro marketing. Sono davvero pochi, del resto, gli utenti che cambiano iPhone annualmente. Stando alle statistiche ufficiali, i clienti cambiano device in Apple ogni 3 anni, salvo casi particolari. Un piano, quello dell’abbonamento iPhone molto simile ad iPhone Upgrade, programma attraverso il quale è possibile acquistare uno smartphone Apple, dilazionando il pagamento lungo 24 mesi, al termine dei quali, l’azienda permette di decidere se tenere il device senza costi aggiuntivi o cambiarlo con l’esemplare più recente, ricominciando il piano rateale. L’ultima trovata di Apple non permetterebbe, a differenza della strategia precedente, di tenere il dispositivo, rendendo la procedura, una sorta di locazione.

Guardando le stime fornite da Counterpoint Research, l’azienda guadagna circa 800$ dalla vendita di un nuovo iPhone. L’obiettivo di Apple è quello di aumentare questa cifra con, tra l’altro, la possibilità da parte della casa di vendere i dispositivi in rientro leasing come usati. Stando al piano già stabilito per iPhone Upgrade, i prezzi mensili per finanziare gli smartphone dovrebbero aggirarsi tra i 35 e i 50$, con il piano europeo simile, se non del tutto uguale a quello statunitense. La nuova formula di Apple non prevede alcun piano tariffario per il traffico dati e chiamate. Ciò nonostante, l’azienda potrebbe vagliare la possibilità di aggiungere l’abbonamento ai servizi Apple o un supporto clienti AppleCare rafforzato. Non è dato sapere se abbonamento iPhone sarà realtà, in ogni caso, potrebbe trattarsi di una scelta vantaggiosa bilaterale.