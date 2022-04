Maneskin: il pienone al Circo Massimo è da record

Continua l’ascesa internazionale della giovane band romana dei Maneskin. Dopo il successo sanremese nel 2021, la vittoria schiacciante ad Eurovision lo stesso anno e l’apertura dello show di Las Vegas dei Rolling Stones, i membri del gruppo hanno annunciato un tour mondiale, la cui maggior parte delle date, risulta già esaurita. Premiati come migliori nuovi artisti alternative agli iHeart Radio Awards 2022 di Los Angeles, i Maneskin calcheranno alcuni tra i palchi più prestigiosi d’Italia nel corso dell’anno: il 28 aprile prossimo all’Arena di Verona, il 23 giugno allo Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro e, infine, il Circo Massimo a Roma. Tutte e tre le date sono già sold out, con quella romana che ospiterà ben 70.000 spettatori.

I dettagli del tour mondiale dei Maneskin

Quest’estate, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saranno completamente coinvolti nella parte internazionale del loro Loud Kids Tour, che li vedrà come headliners ad alcuni dei principali festival in giro per il mondo. Sarà, dunque, la volta del Coachella, il Rock Am Ring & Rock Im Park, il celebre Reading & Leeds Festival e, ancora, il Lollapalooza a Stoccolma, Parigi e Chicago, il Rock Werchter ed il Rock In Rio. Sono 53 i concerti che terranno i Maneskin on the road nel corso del 2022, oltre alle 23 date estive. I live dei Maneskin sono prodotti e organizzati da Vivo Concerti.

La band sbarcherà nei principali club e palasport americani ed europei, segnando un altro grande traguardo per una band che, in pochi anni, è arrivata ad essere ospite di Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres nei rispettivi show e a dominare gli American Music Awards con la loro cover di Beggin’, incoronata Favourite Trending Song. Con miliardi di streaming in tutto il mondo e dozzine di riconoscimenti, i Maneskin vivono il loro sogno in rock, avvicinando milioni di giovani, ancora una volta, alla musica suonata.