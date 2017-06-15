Abbronzarsi senza sole, scoperto il farmaco a base di melanina. Stop alle scottature

Dagli Stati Uniti potrebbe arrivare la soluzione definitiva per abbronzarsi senza sole evitando di esporre la pelle all’azione dannosa dei raggi ultravioletti e di scottarsi. Presso il Massachusetts General Hospital sono in corso i test di un prodotto che stimola la produzione di melanina. Al momento è stato provato sui topi e su campioni di pelle umana e i risultati sono abbastanza positivi. Il farmaco che abbronza senza sole è stato descritto sulla rivista scientifica Cell Reports e secondo i ricercatori non si tratta solo di un prodotto cosmetico ma di uno strumento contro il cancro e l’invecchiamento cutaneo.

Il composto farmacologico ha un effetto abbronzante molto potente, i ricercatori hanno visionato a lungo le immagini dei campioni al microscopio individuando la melanina, il pigmento che determina il colore della pelle e la protegge dagli effetti dannosi dei raggi UV. La scoperta sensazionale però riguarda il fatto che la reazione si è attivata senza il sole, un approccio inedito e rivoluzionario diverso da quello che offrono per esempio le creme autoabbronzanti, i lettini solari e le compresse che stimolano l’organismo a produrre melanina. Gli scienziati volevano muovere passi in avanti nella lotta contro il cancro alla pelle e il nuovo composto farmacologico oltre alla produzione di melanina sarebbe in grado di bloccare i raggi ultravioletti.

Gli scienziati del Massachusetts General Hospital non si fermano e dopo aver scoperto che è possibile abbronzarsi senza sole vogliono capire se questo prodotto può essere utilizzato in abbinamento alle creme solari per garantire una protezione completa e ancora più efficace. Diremo finalmente addio alle scottature e avremo una tintarella perfetta?