Calendario scolastico 2017/2018: quando inizia la scuola? Date ponti e festività

Quando finisce la scuola? Molti studenti rispondono così a chi gli chiede quando inizia la scuola. Nonostante le aule siano occupate da chi deve sostenere gli esami di terza media e di maturità, il Miur ha diffuso il calendario scolastico 2017/2018 con tutte le date di ponti e festività regione per regione. Brutte notizie per gli studenti della provincia di Bolzano che dovranno tornare i banchi il 5 settembre 2017, a seguire Friuli Venezia Giulia, Trenino Alto-Adige, Emilia-Romagna e Basilicata (11 settembre). La data di inizio della scuola in tutto il resto d’Italia sarà il 15 settembre 2017. Prima di scoprire le date dei ponti e delle festività in programma abbiamo una buona notizia: l’ultimo giorno di scuola sarà l’8 giugno 2018 (30 giugno per le scuole materne).

L’elenco completo delle festività nazionali secondo il calendario scolastico 2017/2018 è il seguente:

Ognissanti: Mercoledì 1 novembre 2017;

Immacolata Concezione: Venerdì 8 dicembre 2017;

Natale e Santo Stefano: Lunedì 25 e martedì 26 dicembre 2017;

Capodanno: Lunedì 1 gennaio 2018;

Epifania: Sabato 6 gennaio 2018;

Pasqua: Domenica 1 aprile 2018;

Pasquetta: Lunedì 2 aprile 2018;

Festa della Liberazione: Mercoledì 25 aprile 2018;

Festa del Lavoro: Martedì 1 maggio 2018;

Festa della Repubblica: Sabato 2 giugno 2018.

Se siete stati attenti alle date delle festività avete capito che non ci saranno molti ponti, gli unici saranno quelli del 9 dicembre 2017 per la Festa dell’Immacolata e il 30 aprile 2018 (Festa dei Lavoratori). Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 per tutte le scuole, mentre le vacanze di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 2018. Il calendario scolastico 2017/2018 prevede anche le vacanze di Carnevale il 12 e 13 febbraio 2018 (a Bolzano 11-18 febbraio 2018). Le date di inizio e di fine potrebbero subire delle variazioni così come quelle dei ponti ma non vi preoccupate, godetevi le vacanze estive, programmate un bel viaggetto e...state senza pensieri sino a settembre!