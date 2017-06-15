Cherry Season 2 anticipazioni puntate 15 e 16 giugno 2017: Mete in carcere?

Mete, l’antagonista di Ayaz in Cherry Season 2 è nei guai. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda oggi e domani 16 giugno 2017 su Canale5 non solo molto positive per l’uomo. A quanto pare Mete verrà accusato di violenza. In seguito verrà scarcerato ma le brutte sorprese per lui non sono ancora finite. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap Cherry Season 2 riguardano anche Oyku, la madre Meral ha scoperto la telecamera e dovrà dire tutta la verità ai nonni, ma scopriamo insieme i nuovi intrighi che vedono Mete al centro dell’attenzione.

Seyma raggiungerà Mete per dirgli che è incinta, la donna è molto contenta ma il futuro padre un po’ meno, tanto che le chiederà di abortire perché non è convinto che il figlio sia davvero suo. La situazione sarà molto tesa e le anticipazioni di Cherry Season 2 si concentrano sulla loro rottura e su un evento molto tragico. La Cetin inveirà pesantemente contro Mete che non ha alcuna intenzione di ascoltarla. A quel punto Seyma deciderà di andare via ma cadrà dalle scale, la vita del bambino che porta in grembo è appesa ad un filo molto sottile. Dopo essere stata soccorsa accuserà Mete di averla spinta e l’uomo verrà arrestato. Le anticipazioni di Cherry Season 2 su questa vicenda sono molto dettagliate, per Uyar ci saranno brutti guai in cella e quando finalmente verrà rilasciato il padre lo caccerà via di casa perché crede alla versione di Seyma.

Proseguiamo con le anticipazioni di Cherry Season 2 su Oyku e Ayaz che continuano a farsi la guerra. La nonna Sakis li osserva attraverso una telecamera e Meral informa Oyku di quello che succede mentre è a casa di Sybel con le amiche. A questo punto la Acar decide di andare dai nonni e di svelare tutto quello che è successo con Ayaz durante la loro fuga. Le anticipazioni delle prossime puntate di Cherry Season 2 non ci aiutano a capire quale sarà la loro reazione ma il 16 giugno 2017 vedremo Oyku preoccupata di avere il malocchio. Vi aspettiamo presto per le anticipazioni e le trame delle nuove puntate di Cherry Season 2.