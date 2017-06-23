Abiti da sposa online economici: offerte low cost per vestiti italiani e cinesi
di Redazione
23/06/2017
Affrontare le spese che comportano l’organizzazione di un matrimonio è un pensiero fisso, soprattutto per quella di un abito da sposa anche se ormai anche questo settore di mercato ha assistito all’entrata prepotente della concorrenza dei siti di vendita online che hanno proposte di abiti da sposa economici e offerte low cost per vestiti italiani e cinesi, addirittura per un abito su misura e personalizzato apposta per l’occasione. Sul web, si sa, ormai c’è di tutto e chi deve affrontare una spesa considerevole che va oltre la doppia cifra, fare una ricerca sul web è un consiglio intelligente e che può far felice il proprio portafoglio e chi paga il matrimonio. Concentrando la nostra attenzione sugli abiti da sposa, il web risulta pieno zeppo di offerte low cost per ogni tipo di abiti da sposa. Inoltre, sono in aumento le spose che scelgono il vestito per il matrimonio su Internet, a discapito degli stilisti che presentano collezioni esclusive e anche, diciamolo, molto costose. Poo importa se l’offerta economica di un vestito da sposa riguarda un abito italiano o cinese, colorato o classico, a sirena o stile impero, ampio o sensuale, lungo o corto: l’importante è spendere il meno possibile sfruttando le offerte del web. Tra i siti di vendita di abiti da sposa, molte sposine si affidano a Miamastore, un noto sito low cost ricco di offerte online che consente anche di richiedere il proprio vestito su misura, avvalendosi della formula soddisfatti o rimborsati. Sarà chi lo ordina a compilare il form cliccando sulla casella Su Misura e inserendo i vari parametri che una sarta misurerebbe nel suo studio, ovvero l’ampiezza delle spalle, la circonferenza del busto, il girovita, la circonferenza dei fianchi, la distanza dalla base del collo a terra, l’altezza, il giromanica e la lunghezza per le maniche.
Articolo Precedente
Siringhe infette nelle pompe di benzina: la bufala sul web
Articolo Successivo
Amanda Knox Instagram: le foto del fidanzato e dei viaggi
Redazione