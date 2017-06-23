Amanda Knox Instagram: le foto del fidanzato e dei viaggi

Amanda Knox ha sbloccato il profilo Instagram. L’americana accusata del delitto Kercher diventa cappuccetto rosso

Il profilo Instagram di Amanda Knox è pubblico. L’americana in una foto che ha fatto il giro del web indossa gli abiti di Cappuccetto Rosso e si aggira nella Foresta Nera tedesca, inseguita dal lupo cattivo. Gli scatti immortalano alcuni momenti della vacanza di Amanda Knox e il fidanzato Christopher Robinson che hanno scelto l’area bavarese per un campeggio. Sino a ieri il profilo Instagram di Amanda Knox era visibile solo ai contatti da lei selezionati, poi la decisione. L’annuncio è stato dato dalla stessa ragazza su Twitter.

Nel suo tweet Amanda Knox ha scritto: «Che succede? Rendo pubblico il mio Instagram. E i bellissimi video dei miei gatti non li tengo più solo per me. Dateci un’occhiata». Noi di Lettera 35 siamo andati a sbirciare davvero nel profilo di Amanda e non ci sono solo gatti ma la vita privata che sino ad ora era stata nascosta. La Knox potrebbe sembrare una normalissima ragazza con le 221 foto su Instagram, ma tutti sappiamo che il suo nome è legato ad una delle vicende di cronaca nera più controverse degli ultimi anni.

Amanda Knox che oggi vive a Seattle ed è una giornalista free lance e scrittrice, è stata arrestata insieme a Raffaele Sollecito. La coppia era accusata dell’omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto la sera del 1° novembre 2007. Dopo l’assoluzione nel 2015 non si è mai sottratta alle telecamere e ha persino scritto un libro autobiografico in cui ha parlato della vicenda processuale italiana sostenendo di essere vittima di un errore giudiziario. Anche sul profilo Instagram Amanda Knox ha inserito riferimenti espliciti, in una foto la ragazza indossa una t-shirt con la frase: «Potrebbe succedere anche a te».