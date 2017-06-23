Siringhe infette nelle pompe di benzina: la bufala sul web

Fake news sulle pompe di benzina, pericolo psicosi collettiva: la foto con le siringhe è una bufala

Un annuncio preoccupante è stato condiviso negli ultimi giorni sui social: «Attenzione, da qualche tempo c'è chi si diverte a inserire siringhe infette di sangue di sieropositivi nelle pistole erogatrici di carburante in alcune stazioni di servizio». Molte le persone che hanno abboccato alla bufala, fake news come queste infatti circolano spesso. Il primo post è molto convincente perché si parla di casi in provincia di Verona. Alla vista delle siringhe infette siamo tutti un po’ impauriti perché possono portare alla diffusione del virus HIV.

Il sito Bufale.net impegnato a scovare fake news si è occupato anche di questo caso. Le siringhe infette nelle pompe di benzina non sono sicuramente un fenomeno nuovo, le prime segnalazioni sono arrivate nel 2000, il sito Snopes specializzato in fake news americane, interviene regolarmente per la smentita e tranquillizzare i cittadini. Ora vi starete chiedendo se anche la foto è falsa, ma dobbiamo precisare che è vera. Un uomo californiano qualche mese fa si è ferito dopo essersi punto con l’ago di una siringa che era stata incastrata nella pompa di benzina. Si è sottoposto ai test per verificare che non vi sia alcuna infezione. Il caso resta isolato ma la bufala vecchia di 17 anni è tornata a colpire ancora.

Molti italiani hanno paura a recarsi ai distributori di benzina a causa di questa leggenda metropolitana, se serve a fare qualche passo in più o a prendere la bici perché la macchina è in riserva, ben vengano le bufale! Tuttavia potete stare tranquilli, quelle immagini non mostrano pompe di benzina italiane del veronese. È stato l’uomo californiano a scattare la foto prima di recarsi in ospedale. La Polizia nel frattempo ha avviato le indagini per capire chi è il burlone che si è divertito a fare questo scherzo delle siringhe acquisendo i filmati di sorveglianza della pompa di benzina.