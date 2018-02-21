Home Salute Acido ialuronico, oggi proposto come rimedio dermatologico

di Redazione 21/02/2018

L'acido ialuronico da qualche anno a questa parte è il rimedio estetico per antonomasia anti-età, ma oggi si sta facendo strada anche in alcune branche della medicina. Acido ialuronico, cura perfetta per problemi dermatologici Secondo alcune notizie mediche, contenute in un documento di consenso appena portato alla pubblicazione da un gruppo di esperti italiani sul Journal of Drugs in Dermatology, l'acido ialuronico è in grado di migliorare alcuni quadri clinici dermatologici per migliorare la qualità della pelle. Il documento si riferisce all'uso di 'gel Nasha iniettabili di acido ialuronico stabilizzato di origine non animale' i quali se vengono somministrati a livello del derma profondo e del tessuto adiposo dermico, possono andare a stimolare i fibroblasti consentendo la formazione di tessuto collagene. Il gel Nasha a base di acido ialuronico attenua le cicatrici da acne grazie alla produzione di collagene. Inoltre, é un prodotto utile al trattamento dell'atrofia cutanea e sottocutanea Acido ialuronico in campo medico, cosa ne pensano i dermatologi Magda Belmontesi, dermatologa che ha firmato il documento ha affermato che "Oltre al trattamento delle imperfezioni cutanee questi prodotti si stanno dimostrando promettenti anche nella secchezza marcata della pelle che colpisce i soggetti con dermatite atopica". In caso di dermatite atopica si presenta rossore e secchezza sul dorso delle mani e sul volto, ed è proprio in quel momento che usare dell'acido ialuronico comporta subito un palese miglioramento. La dottoressa aggiunge "Nella mia personale esperienza utilizzo questi dispositivi anche nelle donne in terapia con tamoxifene, farmaco che viene assunto per anni dalle pazienti con pregresso tumore del seno, che porta una marcata secchezza soprattutto della cute del viso".

