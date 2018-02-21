Home Salute Depressione post-partum? Passa cantando, lo dice la scienza

Depressione post-partum? Passa cantando, lo dice la scienza

di Redazione 21/02/2018

La depressione post-partum è una conseguenza frequente della gravidanza. Questa è una condizione che può nascere a causa di un aumento del livello ormonale, misto a carenza di riposo e lontananza dal posto di lavoro, oltre che a causa del totale cambiamento da donna a madre. Si presenta, di solito, dopo un mese circa dal parto e viene curata con medicinali antidepressivi, che tra le conseguenze comporta l'interruzione dell’allattamento al seno. Depressione post-partum, cosa dice la scienza Stando ad un recente studio pubblicato sul British Journal of Psychiatry, tra le cure della depressione post-partum c'è il canto. I ricercatori pensano che cantare può aiutare le giovani madri a combattere la depressione, soprattutto se si canta insieme ai propri figli. Lo studio è stato condotto su alcune neomamme che sono inciampate nella depressione post-partum medio-grave e, sono state suddivise in tre gruppi: il primo prevedeva le donne che seguivano sedute di canto, il secondo partecipavano a momenti di gioco creativo e il terzo alle terapie tradizionali. Depressione post-partum, combatterla cantando si può Ebbene, il risultato è stato che tutte le mamme hanno avuto miglioramenti, ma il gruppo che ne ha avuti di più è stato proprio quello del grullo di canto. Dopo aver vissuto un mese e mezzo di canto, i sintomi depressivi si erano attenuati del 35%; esito che gli altri due gruppi hanno raggiunto dopo due mesi. D’altronde, si sa che il canto aiuta in tanti altri campi, serve ad esempio per la salute mentale di persone più anziane e di coloro che sono stati già presi da una forma di demenza. L’ipotesi più plausibile è che il canto permetta il rilascio dell’ossitocina (l’ormone della felicità) e che abbassi i livelli di stress, oltre a quelli della pressione del sangue. Dunque mamme ''lasciatevi andare al canto coi piccoli neonati"

