Acquistare scaffalatura industriale: i migliori consigli da seguire

Non è facile individuare lo scaffale più adatto sotto ogni aspetto in riferimento alla logistica di un’azienda. Proprio per questo motivo, c’è la necessità di trovare una scaffalatura industriale che possa rispondere a delle esigenze e preferenze ben precise. Come si può facilmente intuire, in questa particolare ricerca serve considerare dei parametri ben precisi, come ad esempio la sicurezza, ma bisogna anche valutare l’unità di carico, senza dimenticare di tener conto pure del criterio di gestione delle scorte.

Quali requisiti devono soddisfare le scaffalature industriali

Che si tratti di scaffalature portapallet o di altre tipologie poco importa, dal momento che si deve prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti ben precisi. In primo luogo, qualsiasi scaffalatura industriale che si rispetti deve necessariamente avere un certo livello di robustezza e di sicurezza.

Infatti, questi prodotti devono essere in grado di garantire un altissimo livello di stabilità e devono riuscire a garantire adeguato supporto ai prodotti che vengono distribuiti sopra i vari spazi. Ad esempio, su tutti quegli scaffali che vengono realizzati in metallo, è importante avere la possibilità di effettuare lo stoccaggio di unità di carico di varie forme, dimensioni e peso, in modo del tutto sicuro e affidabile.

Uno dei migliori suggerimenti che si possono seguire in fase di scelta è senz’altro quello di puntare su una struttura in grado di associare un alto livello di flessibilità e di affidabilità. In questo modo, si può trovare una scaffalatura che è in grado di adeguarsi alla perfezione alle necessità del magazzino piuttosto che del centro che si occupa della logistica di una certa azienda, senza però mettere a rischio la sicurezza dei dipendenti, così come delle merci che vengono stoccate. Interessante la scelta di puntare su una scaffalatura che sia modulare oppure componibile. In ogni caso, non è mai uno sbaglio provare a puntare sulla scalabilità futura.

Tra i requisiti principali che vanno rispettati non troviamo solamente flessibilità e robustezza, ma anche una grande attenzione nei confronti della componente antisismica. In Italia, infatti, esistono delle norme ben precise che devono essere rispettate da questo punto di vista, ovvero il D.M. del 2008, rispettando quanto previsto nelle varie quattro zone di rischio in cui è stato suddiviso il territorio italiano.

Le caratteristiche delle merci e lo stoccaggio

Un altro aspetto che senz’altro incide e non poco sulla scelta finale in merito al tipo di scaffalatura industriale è meglio acquistare è quello relativo alle caratteristiche delle merci che si devono gestire. Un consiglio fondamentale, che potrebbe anche sembrare un po’ banale: è meglio mettere la sicurezza sempre al primo posto, evitando di fare qualsiasi tipo di ragionamento economico al ribasso sotto questo aspetto.

È bene mettere in evidenza come i sistemi di stoccaggio non si possono utilizzare per ogni tipo di prodotto. Ad esempio, nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di provvedere allo stoccaggio di carichi particolarmente pesanti oppure ingombranti, come ad esempio un carico di tubi oppure di travi, ecco non si potrà puntare sull’acquisto di una scaffalatura classica, ma è meglio scegliere una soluzione più specifica e funzionale. Prima di scegliere, in ogni caso, è sempre meglio effettuare uno studio preciso in merito alle caratteristiche che deve avere lo scaffale migliore per le proprie esigenze.

Qualora si avesse a che fare ogni giorno con dei carichi di pallet, è chiaro che la cosa migliore da fare è quella di dotarsi di una scaffalatura industriale, che deve avere tutte le caratteristiche del caso per poter offrire un ottimo e duraturo supporto rispetto a dei carichi dal peso notevole. Nel momento in cui i volumi dei bancali tendono ad aumentare, ecco che si potrà anche provvedere all’uso del pallet shuttle.