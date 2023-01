Fonti affermano che un nuovo film di Noah Baumbach, regista di “Storia di un matrimonio”, con Adam Sandler e Brad Pitt ha ricevuto il via libera da Netflix.

Adam Sandler e Brad Pitt nel prossimo film di Noah Baumbach per Netflix

Netflix ha dato il via libera a un nuovo film con protagonisti Brad Pitt e Adam Sandler, che sarà diretto da Noah Baumbach, lo ha riferito in esclusiva a The Post una fonte del settore.

Il regista Baumbach ha infatti firmato nel gennaio 2021 un accordo pluriennale esclusivo per realizzare film con Netflix, dopo che il suo film “Storia di un matrimonio” ha ottenuto un successo straordinario, venendo anche nominato in sei differenti categorie ai Premi Oscar, inclusa quella per il miglior film.

I dettagli sul film in uscita sono ancora scarsi, ma il progetto sarebbe in fase di sviluppo iniziale.

Noah Baumbach con Pitt e Sandler: sarà successo o fallimento?

In apparenza, l’accoppiata tra un regista nominato agli Oscar e due attori di grande successo dovrebbe tradursi in una garanzia per il colosso dello streaming.

Eppure, il 2022 non ha significato buoni traguardi professionali per Baumbach e Pitt.

Si ritiene che Brad Pitt, 59 anni, sia una delle ultime star del cinema il cui solo nome attira il pubblico nei cinema. Ad esempio, “Bullet Train” di questa estate, una commedia d’azione con protagonista l’attore, ha incassato la rispettabile domma di 239,3 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ma un indicatore migliore del suo attuale appeal nei film di prestigio è il suo ultimo grande film: “Babylon”, diretto da Damien Chazelle e interpretato da Margot Robbie, che al botteghino ha incassato solo 5,5 milioni di dollari a livello nazionale. Rispetto ad un budget dichiarato di 80 milioni di dollari. La pellicola, comunque, non è ancora stato rilasciata nei mercati esteri.

Per quanto riguarda Noah Baumbach, 53 anni, il suo “White Noise” per Netflix non ha ottenuto il successo sperato.

Il film, basato sul romanzo di Don DeLillo del 1985, quest’anno è stato proiettato ai Festival di Venezia e New York, nella speranza di essere un candidato all’Oscar. Invece, il film interpretato da Adam Driver e Greta Gerwig ha ottenuto recensioni contrastanti. Il film, ora disponibile in streaming su Netflix, non ha entusiasmato ed è costato più di 100 milioni di dollari.