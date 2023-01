Serie TV “1899” cancellata da Netflix dopo una sola stagione

“1899” di Netflix è stata cancellata dopo una sola stagione, gli sceneggiatori comunicano ai fan che la seconda stagione non ci sarà.

“1899” cancellata da Netflix dopo una sola stagione

Gli showrunner Baran bo Odar e Jantje Friese hanno avuto un grande successo su Netflix nel 2017 con “Dark”. I due colleghi sono tornati con la serie TV “1899”, altra proposta sci-fi che ha catturato l’attenzione dei fan. Tuttavia, a differenza di “Dark”, “1899” non andrà oltre la prima stagione, poiché il duo ha annunciato la cancellazione della serie in una dichiarazione ai fan.

La prima (e ora unica) stagione di “1899” è stata rilasciata agli abbonati Netflix il 17 novembre 2022 e non ci è voluto molto perché la serie iniziasse ad avere successo. Il progetto originale di 1899 prevedeva di concludere la narrazione nell’arco di tre stagioni, proprio come con “Dark”.

Ecco cosa hanno scritto Baran bo Odar e Jantje Friese sulla pagina Instagram di Odar:

“Con il cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come previsto. È la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per aver fatto parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai”

Perché Netflix ha cancellato la serie TV “1899”

Baran bo Odar e Jantje Friese non hanno spiegato alcun motivo specifico per cui Netflix ha deciso di cancellare “1899”.

Criticamente, “1899” non mancava certo di riscontri positivi, avendo la serie ottenuto il 76% tra i critici su Rotten Tomatoes e il 74% nel punteggio del pubblico.

Per qualche motivo, comunque, Netflix ha deciso di cancellare “1899” meno di due mesi dopo il suo rilascio, e per adesso non sembra che ci sia alcuna possibilità che la serie si trasferisca su un’altra piattaforma.

“1899”, trama della serie cancellata da Netflix

Ambientata nell’anno del titolo, “1899″ segue le vicende di un gruppo di passeggeri a bordo del piroscafo Kerberos, in viaggio da South Hampton, nel Regno Unito, verso New York City per iniziare una nuova vita. Durante il viaggio, però, la nave incrocia un’altra imbarcazione scomparsa mesi prima, e da questo momento iniziano ad accadere cose strane.

Gli attori protagonisti di “1899” includevano Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Yann Gael e Mathilde Oliver.