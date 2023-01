Tennis, ATP Adelaide: buona la prima per Sinner, Sonego si ritira contro Medvedev

Buona la prima per Jannik Sinner nel contesto dell’atp di Adelaide, il primo grande torneo della stagione regolare di tennis che vede alcuni tennisti confrontarsi nel contesto del cemento. Nell’avvicinarsi al primo Slam della stagione, l’Australian Open, numerosi tennisti fermi da tempo hanno scelto di partecipare al torneo australiano, per prepararsi al meglio alla stagione sul cemento. Tra questi c’è anche Jannik Sinner, che ha superato il primo turno del torneo battendo, in due set, il britannico Kyle Edmund, con un punteggio piuttosto perentorio. Si ritira, invece, Lorenzo Sonego, che aveva particolarmente battagliato nel primo set contro Medvedev, per poi perderlo.

La vittoria di Jannik Sinner in due set contro Medvedev

In occasione del primo turno dell’Adelaide ATP Jannik Sinner non ha avuto assolutamente problemi contro il britannico Kyle Edmund, attualmente numero 582 del mondo; la sfida, nonostante la grande disparità di punteggio e di classifica, poteva essere tutt’altro che semplice per Sinner, che affrontava comunque un ex top ten e un tennista ricco di esperienza e solidità.

Tuttavia, l’altoatesino ha battuto il suo avversario senza troppi problemi, non cedendo mai il suo turno di battuta e chiudendo la sfida in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Adesso, il tennista italiano dovrà affrontare l’idolo di casa Thanasi Kokkinasis, che viene dal successo, anche se piuttosto complicato, in due set contro Maxime Cressy.

Il ritiro di Lorenzo Sonego contro Daniil Medvedev

Esordio favorevole anche per Novak Djokovic, che ha battuto in due set il francese Lestienne, con lo stesso punteggio con il quale Jannik Sinner ha vinto la sua partita contro Kyle Edmund. Purtroppo per l’Italia, invece, Lorenzo Sonego è stato costretto al ritiro contro il russo Daniil Medvedev; nel corso del primo set, Sonego aveva avuto numerose possibilità di chiudere la partita, non riuscendo a sfruttare ben nove palle break in totale e perdendo al tie-break con il punteggio di 8-6. Nel secondo set, inoltre, Lorenzo Sonego era portato anche in vantaggio strappando il servizio a Medvedev, ma il contro break immediato e i problemi fisici del tennista torinese l’anno portato al ritiro forzato.