Addio caro vecchio tubo catodico: domina lo streaming online

La cara e vecchia televisione si appresta, ormai, ad andare in soffitta. Ciò è del tutto evidente da svariati anni, una tendenza che si consolida sempre più col passare del tempo: sempre meno persone si mettono comodi in divano o poltrona per guardare il piccolo schermo, che sino ad un decennio fa rappresentava – come ben espresso da Renzo Arbore nella sigla di “Indietro Tutta” – il “nuovo focolare”, dove si radunava tutta la famiglia.

La prepotente ascesa della grande rete telematica, però, ha messo la parola “fine” al monopolio del tv color. D’altro canto, tramite il web, oggi, è possibile fare qualsiasi cosa, da quelle basilari, come richiedere qualche documento al proprio comune di residenza, a quelle più legate all’area svago, il mondo dei videogames dei giovani sono l’esempio più lampante, ad altre ancora, invece, affrontate nella massima riservatezza e anonimato, come ordinare un dildo su qualche portale piccante e fornito come Easytoy.

Quali sono i contenuti streaming più ricercati

Ed anche la televisione, fedele compagna di mille giornate per la maggior parte di noi, non ha potuto far altro che cedere il passo davanti a Internet. Un sorpasso in corso da svariati anni, certificato con la ceralacca, però, durante lo scorso anno. L’avvento della pandemia, infatti, ha sancito il predominio definitivo del web, che consente agli utenti di poter scegliere tra una vasta ed ampia possibilità di scelta.

La dimostrazione più evidente è offerta dalle pellicole cinematografiche e dalle serie televisive. La visione di un film mediante il vecchio tubo catodico impone di dover stare davanti ad uno schermo per un lungo periodo senza poter far altro, onde evitare di perdere una scena o la trama del film che si sta guardando. Grazie ai portali online, invece, è possibile bloccare la visione e riprenderla in un secondo istante.

Un “benefit”, insieme ad altri, che è stato decisamente gradito durante il lockdown, dove moltissime persone si sono immerse nella visione di svariate serie televisive, decretando successo di alcune piattaforme OTT, tra le quali spicca, senza alcun dubbio Netflix. Il colosso statunitense, non è solo la punta dell’iceberg del successo del settore.

La maggior parte delle aziende di streaming, infatti, ha fatto registrare un sensibile incremento degli abbonamenti, con riflessi positivi piuttosto significativi sul fatturato degli stessi. Un successo rimasto intatto degli ultimi diciotto mesi: anche dopo il termine del lockdown, infatti, non si è registrato alcun calo, con abbonamenti comunque in crescita (seppur meno rapidamente rispetto al periodo più rigido del lockdown).

Uomini e donne: quali sono le preferenze per genere

Se cinema e serial sono in vetta alle preferenze di chi usufruisce dell‘entertainment online on-demand, i documentari seguono a stretto giro di posta, ad ulteriore dimostrazione quanto Internet sia stato in grado non solo di fornire momenti spensierati e di assoluto svago, ma sia riuscito ad accrescere la cultura generale di moltissimi individui.

Ad amare questo genere, oltretutto, sono i ragazzi più giovani, coloro che, nati nell’era del boom tecnologico, sono stati i primi a sfruttare le potenzialità della visione dei contenuti in streaming. Questa fascia d’età, inoltre, adora la visione di contenuti musicali, diventati facilmente fruibili a tutti proprio grazie ad internet, come testimoniano i milioni di visualizzazioni di alcuni video musicali.

Nel genere femminile, invece, risultano molti graditi i programmi di gossip che, non di rado, si possono trovare navigando nel web. La cronaca rosa, complice la presenza di numerosi social media e blogger, è diventata ancor più ricca rispetto ad un tempo, quando era appannaggio, perlopiù, di calciatori e veline. E tutto, nel mondo del gentil sesso, viene apprezzato.

Nel mondo maschile, invece, sta riscuotendo un crescente successo la possibilità di gustarsi eventi sportivi in streaming, talvolta anche a distanza di diverse ore dall’orario in cui sono stati trasmessi. Una sorta di rivoluzione per gli amanti del genere, che non devono registrare l’evento o, peggio ancora, alzarsi ad improbabili orari mattutini per poter godere della visione dell’evento.