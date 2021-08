La digital transformation innova i modelli di business

Si parla tanto di digital transformation e di digitalizzazione delle imprese, perché lo sviluppo delle tecnologie sta sempre più facendo andare le aziende verso una trasformazione dei loro modelli di business. In effetti la digital transformation si configura come un’opportunità molto importante per tutte quelle realtà aziendali che vogliono diventare più competitive sul mercato. Ma in che cosa consiste il rapporto fra le nuove tecnologie e le aziende? Non si tratta soltanto di impiegare le nuove tecnologie nelle varie fasi del processo produttivo. Infatti possiamo dire che la digital transformation implica anche un cambio di visuale, del modo stesso di lavorare.

Perché si ha un cambio di visione

Oggigiorno per avere successo nel mondo digitale ci vuole una strategia multicanale. Parklab.eu è un’eccellenza italiana nella gestione e raggiungimento dei risultati per i propri clienti. Le aziende devono studiare delle importanti strategie di content marketing per riuscire ad emergere soprattutto nel campo del web, attraverso la produzione e la pubblicazione di contenuti di valore.

Il marketing tradizionale lascia spazio al web marketing, come mezzo di comunicazione per arrivare ai clienti e fidelizzarli. In questo modo si può portare avanti il processo di digitalizzazione attraverso l’affermazione di una vera e propria cultura digitale, che implica necessariamente un cambio di visione, perché si può contare su cambiamenti tecnologici, organizzativi, culturali e manageriali all’interno dell’azienda stessa.

La digital transformation è capace di creare delle connessioni tra le persone e i processi, creando quello che viene definito dagli esperti l’ecosistema aziendale. Tutto questo corrisponde ad un modo di pensare differente che si traduce in nuovi modelli di business.

Quali sono i principi della digital transformation

Ma la digital transformation si basa su alcuni principi molto importanti. Si tratta di tutti quegli elementi che intervengono nel processo di cambiamento, nella visione rinnovata dei modelli di business. Innanzitutto, fra i principi fondamentali, troviamo le persone in possesso di competenze trasversali.

Troviamo poi il cambiamento stesso, con gli strumenti necessari a gestire la trasformazione digitale, la leadership, la customer experience, la cultura, che non può trascurare l’aspetto della cultura digitale, e poi sicuramente, alla base dei processi di trasformazione digitale e dei nuovi modelli di business, l’innovazione.

Infatti quest’ultimo elemento diventa fondamentale per riuscire a portare avanti un processo di trasformazione che si riveli veramente efficace.

I vantaggi della digitalizzazione delle imprese

La digital transformation può portare sicuramente tantissimi vantaggi. Innanzitutto c’è la possibilità dell’aggiornamento delle competenze e delle conoscenze. Ne risulta migliorata in questo modo anche la velocità di gestione del business, attraverso un’ottimizzazione dell’organizzazione e della produzione.

L’impresa ha la possibilità di risparmiare tempo e risorse e, volendo, può tentare di entrare anche a far parte di nuovi mercati. I nuovi strumenti tecnologici che vengono usati comportano l’automazione, la flessibilità e la velocità nella gestione del lavoro.

In tutto questo non dobbiamo dimenticare le infinite possibilità offerte dalla visibilità sul web. Infatti l’azienda ha la possibilità di comunicare i suoi valori e la sua mission attraverso il blog aziendale o impegnandosi in una strategia che possa sfruttare al meglio l’interazione offerta dai social network.

Può così acquisire maggiore autorevolezza nel suo settore di riferimento e si può differenziare dai competitor. Riesce ad interagire direttamente con i clienti, a fidelizzarli e a cercarne di nuovi. Non bisogna dimenticare come il business gestito da una tale impresa attraverso la dematerializzazione e l’informatizzazione può acquisire davvero nuovi risvolti nel senso dell’incremento.

Allo stesso tempo non viene lasciato nulla al caso, perché l’obiettivo è quello di riuscire a creare una customer experience sempre più personalizzata per il cliente, in modo da far acquisire un maggior senso di soddisfazione da parte del pubblico.