Adobe Flash, sempre più persone smettono di usarlo

di Redazione 05/03/2018

Gli ultimi dati che ha pubblicato Google hanno messo in evidenza un plugin multimediale dall'utilità quotidiana limitata. Questo dimostra il tramonto definitivo di Adobe Flash è già evidente perché ormai sono pochi gli utenti che l'utilizzano, anche per una questione di marketing. Adobe Flash, nel 2020 smetterà di esistere Flash Player smetterà di esistere a partire dal 2020, dal momento che, a quanto pare il mancato supporto allo storico plugin multimediale non andrà ad influenzare l'andamento, dei netizen Web-dipendenti. Questo almeno per ciò che riguarda gli utenti di Google Chrome, browser freeware commercializzato dall'omonima azienda dell'advertising che, stando ai numeri pubblicati dalla stessa Google, possono già accantonare l'uso di Flash Player Adobe Flash, l'uso ridotto all'osso Nei primi mesi del 2018, come comunica Mountain View, il numero di utenti di Chrome che usa Flash con cadenza quotidiana raggiunge a malapena l'8%. Per dare un'idea del calo del player di Adobe, quegli stessi utenti erano il 17% lo scorso luglio 2017 e addirittura l'80% nel 2014. Su Chrome, come mette in evidenza Google, il passaggio da Flash al multimedia veicolato da HTML5 è stato ultimato in via quasi definitiva. Un risultato che non meraviglia, visto che l'intera industria telematica è all'opera da anni per accantonare Flash e le sue oscillanti vulnerabilità di sicurezza. Piuttosto che per i demeriti di Flash, il passaggio massiccio di utenza ad HTML5 andrebbe insomma attribuito in buona parte ai fornitori di servizi di rete: una parte significativa della conversione l'ha forse giocata l'industria dell'advertising, un tempo totalmente dipendente da Flash e ora passata quasi completamente ad HTML5.

