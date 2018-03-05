Fabrizio Corona e le foto su Instagram, quali conseguenze?

Dopo Si Puede, Fabrizio Corona torna con un nuovo motto: Adalet. Lo staff dell'ex re del gossip lo pubblica nella didascalia delle foto e dei video su Instagram che potrebbero costargli la revoca dell'affidamento in prova.

Che cosa significa Adalet?

Tutto quello che fa Fabrizio Corona diventa oggetto di discussione. Nonostante il divieto di utilizzare i social, ha trovato il modo per aggirare la restrizione. Il suo staff di persone fidate gestisce gli account e firma tutti i post, così come ha confermato Silvia Provvedi intervenuta a Verissimo lo scorso sabato. Qualche ora fa è apparsa questa foto di Fabrizio Corona accompagnata dalla didascalia “Non importa quello che pensano io sia.. Io sono quello che sono. #Adalet. Staff”. Nonostante l'escamotage i giudici potrebbero rivedere le restrizioni. Adesso però tutti si chiedono il significato di Adalet. Fabrizio non è nuovo a motti e frasi fatte, ricordate #SiPuede che è diventato anche un brand?

I fan sono davvero curiosi di conoscere il significato di Adalet che potrebbe essere il nuovo progetto di Corona. L'ex re del gossip è stato paparazzato sotto casa e indossava una felpa con questa scritta. Come ha detto Silvia Provvedi nell'intervista a Chi, Fabrizio Corona quando è in comunità può lavorare, quindi con molta probabilità Adalet sarà la nuova linea di abbigliamento. I più informati hanno detto che l'acronimo Adalet si riferisce ad un movimento turco degli anni '60 che significa giustizia, quella che Corona chiede da 16 mesi.

Nina Moric e l'affidamento di Carlos

Fabrizio Corona è uscito dal carcere il 21 febbraio e tra i vari interventi c'è anche quello dell'ex moglie Nina Moric. La modella croata spera che Carlos Maria venga affidato al padre. Dal 2015 il ragazzo è con Gabriella Corona, la madre di Fabrizio, tra le due donne non c'è mai stato un bel rapporto. La Moric sostiene che Fabrizio torni ad essere il pilastro della vita di Carlos, come era prima dell'arresto, e che la sua presenza sarà positiva.