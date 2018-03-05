Home Salute Dolore e parto, toccando il partner si alleviano gli spasmi da contrazione

Dolore e parto, toccando il partner si alleviano gli spasmi da contrazione

di Redazione 05/03/2018

Il parto è un'esperienza delle donne unica nel suo genere, che lascia nel cuore delle mamme sensazioni indescrivibili. Molte donne che hanno avuto questa esperienza del parto dicono che il contatto fisico con il partner riduce considerevolmente la percezione di dolore causata dalle contrazioni. Dolore e parto, il contatti del partner è importante In caso di dolore, stringere la mano di chi si ama aiuta a diminuire il grado di sofferenza. A dare prova di ciò è stato uno studio condotto da un’equipe di ricercatori delle Università del Colorado, di Haifa e di Parigi. Lo studio è stato condotto su alcune donne sottoposte ad un tubo dentro cui era immessa acqua calda che causava dolori di diversa intensità. La valutazione è stata effettuata grazie alla presenza dell’uomo che in alcuni casi teneva la mano alla propria compagna, in altri casi era seduto vicino ma senza toccarla, in altri ancora il partner stava in una stanza vicina. Dolore e parto, l'esito della ricerca Dati i risultati degli esperimenti, i ricercatori hanno notato che le donne che tenevano la mano del compagno, nei momenti di maggiori spasmi godevano di una percezione del dolore inferiore. E viceversa: gli uomini dopo il contatto sembravano infatti più empatici e più precisi nel dare il dolore percepito dalle donne. Secondo gli studiosi, il contatto fisico può dare due tipi di benefici: il primo è il rilascio di sostanze chimiche (neurotrasmettitori) nel cervello che consentono una maggiore tolleranza del dolore, il secondo invece, si lega alla tendenza di sincronizzare il battito cardiaco e le onde cerebrali, finendo per diventare, in certi casi, anche un effetto analgesico.

