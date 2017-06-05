Adriana Volpe licenziata da I Fatti Vostri: l’attacco a Giancarlo Magalli

I Fatti vostri chiude per l’estate, a settembre non ci sarà più Adriana Volpe. La showgirl ha accusato Giancarlo Magalli

Con l’inizio del mese di giugno, molti programmi tv sono andati in pausa per l’estate ma ci sono già le prime anticipazioni sulla prossima stagione televisiva. A settembre ci sarà una vera e propria rivoluzione a I Fatti Vostri, Adriana Volpe infatti non farà più parte della squadra che guida la mattina di Rai 2. Ma il brutto periodo professionale della showgirl potrebbe durare a lungo perché non ha ancora firmato il contratto di rinnovo in Rai.

L’addio a I Fatti Vostri non è stato sereno anche se era nell’aria. Da tempo tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli c’erano dei problemi e la lite è sfociata anche sui social con accuse reciproche. Forse è proprio per questo motivo che la produzione del talk show di Rai 2 ha deciso di rinnovare la squadra di conduttori. Ma la showgirl non è l’unica a dire addio a I Fatti Vostri, anche Marcello Cirillo è stato licenziato. Lapidario il commento di Giancarlo Magalli che ha persino attaccato su Facebook una delle sue fan, deluse per l'assenza del cantante.

In questi giorni Adriana Volpe ha rilasciato una serie di interviste in cui ha spiegato come si è sentita quando Giancarlo Magalli l’ha offesa pesantemente. Il conduttore aveva ipotizzato che la showgirl fosse in Rai per meriti ben diversi dalla meritocrazia e la Volpe, dopo aver sopportato l’umiliazione pubblica, si è dovuta giustificare con la figlia che voleva delle spiegazioni. Purtroppo questo capitolo professionale si è chiuso nel peggiore dei modi e, anche se gli ultimi rumors parlano di un passaggio a Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini, il futuro non è mai stato così incerto per la biondissima Adriana Volpe.