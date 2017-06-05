Temptation Island 2017, Andrea Melchiorre e Federico Piccinato tra i tentatori?
di Redazione
05/06/2017
Temptation Island 2017 sta per arrivare, chi troveremo nel cast? I misteri attorno al reality dei sentimenti diventano sempre più fitti, anche se ne frattempo qualche personaggio conferma la loro presenza. Nell’arco di queste ultime ore ecco che arriva una nuova news sul programma: Andrea Melchiorre e Federico Piccinato sono tra i tentatori? Andrea Melchiorre e Federico Piccinato saranno i nuovi tentatori di Temptation Island 2017? La quarta edizione del reality si prospetta sempre più interessante che mai. Durante le scorse settimane si è parlato di un’ipotetica partecipazione a Temptation Island 2017 di Andrea Damante e Giulia De Lellis, tentati da Asia Nuccetelli. La notizia poi però è stata smentita dalla figlia di Antonella Mosetti e dai DamaLellis, che a quanto pare si sposeranno il prossimo anno a maggio. La presenza però di Andrea Melchiore e Federico Piccinato apre un nuovo interrogativo sul cast: quali coppie parteciperanno dunque al reality? La presenza di Federico Piccinato aumenta le possibilità di vedere a Temptation Island 2017 Sonia Lorenzini e Manuele Mauti. La coppia nata a Uomini e Donne non ha mai negato la partecipazione al format, ma saranno disposti a mettersi in gioco anche se tra i tentatori potrebbero trovare Federico Piccinato? I fan di Uomini e Donne però sono curiosi di rivedere in televisione proprio lui, Andrea Melchiorre ormai noto modello fashion blogger. L’ex corteggiatore dopo Valentina Dallari pare che non abbia più trovato l’amore motivo per cui la domanda che sorge spontanea è: chi tenterà Andrea Melchiorre a Temptation Island 2017?
