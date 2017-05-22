Home Intrattenimento Giancarlo Magalli Facebook, battuta velenosa contro Adriana Volpe: addio alla Rai?

di Redazione 22/05/2017

Lo scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe oggi si arricchisce di un’altra battuta velenosa del conduttore de I Fatti Vostri su Rai2 verso la sua collega: ormai l’astio tra i due è noto a tutti i telespettatori, ma stavolta il terreno dello scontro non è il popolare studio, anzi la Piazza Grande, bensì Rai1. Magalli, tempo fa, oltre ad aver offeso in diretta la Volpe, ha rincarato la dose sul suo profilo Facebook, costringendo Adriana ad agire per vie legali. Anche se i due pare si siano in parte riconciliati dopo questo episodio, la puntata domenicale de I Soliti Ignoti ha fatto da miccia per un altro scontro. Per uno dei due è arrivato il momento di dire addio alla Rai? Giancarlo Magalli ha preso parte al quiz presentato da Amadeus tutte le sere su Rai1 alle 20.35, dopo il Tg1. Il conduttore di Rai2 era una delle identità su cui il concorrente doveva scoprire una curiosità che lo riguardasse tra quelle presenti sul tabellone. E la frecciatina alla sua compagna di conduzione Adriana Volpe camuffata in battuta non è passata inosservata ai telespettatori a casa, tanto che alcuni commenti su Facebook e su Twitter ipotizzavano che, se Magalli continuava così, o lui o la Volpe avrebbero dovuto di re addio alla Rai. Giancarlo Magalli ha esordito dicendo che si chiamava Brad Pitt, poi correggendosi ha detto il suo vero nome e che la sua età si doveva chiedere ad Adriana Volpe. DI sicuro, non c’è simpatia verso la conduttrice de I Fatti Vostri. Per ora, Adriana non ha voluto replicare visto che questa è solo l’ennesima risposta al veleno e ci è abituata. Solo pochi giorni fa, i due padroni di casa del mezzogiorno di Rai2 durante la diretta del programma di Michele Guardì, durante lo spazio dedicato al web di Salvatore Marino si parlava di uomini centenari, ricordando che Magalli tra trent’anni raggiungerà questo traguardo. Adriana ,intuendo il peggio, ha cambiato argomento e non si è pronunciata. Lei sta cercando di venire incontro al collega, ma il collega riuscirà a deporre l’ascia di guerra, o la Rai è troppo piccola per entrambi?

