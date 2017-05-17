Home Intrattenimento Adriana Volpe ultime news, ancora niente rinnovo contratto Rai: colpa di Magalli?

Adriana Volpe ultime news, ancora niente rinnovo contratto Rai: colpa di Magalli?

di Redazione 17/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Adriana Volpe teme molto il silenzio di Viale Mazzini riguardo il suo futuro professionale: da quando c’è stata la lite con Giancarlo Magalli in diretta a I Fatti Vostri e poi sui social, la showgirl si trova a fare i conti con la realtà. Il suo contratto scade il 26 maggio 2017 e si auspica che, dopo 20 anni di lavoro, la Rai pensi a rinnovarlo. Secondo le ultime news, la Rai non si è ancora pronunciata e la Volpe teme il peggio. Adriana Volpe teme che la sua reazione davanti alle accuse di Giancarlo Magalli, il quale ha esternato sui social cosa ne pensa della bionda co-conduttrice de I Fatti Vostri, sia stata la mazzata finale per la sua carriera, visto che la Rai non ha voluto pronunciarsi riguardo il rinnovo del suo contratto. Magalli, in diretta, ha zittito la Volpe rispondendole male. Adriana, esasperata per le continue vessazioni del popolare conduttore, si è sfogata sui social e Magalli ha rincarato la dose, rispondendo a un commento di un suo fan e accusando Adriana di essere al suo posto per un santo in Paradiso. Queste affermazioni hanno costretto la donna a sporgere querela. L’addio di Adriana Volpe a I Fatti Vostri è vicino solo perché la conduttrice ha voluto difendere il suo essere donna e la sua professionalità? Se fosse vero, Viale Mazzini non ci farebbe una bella figura. E a riprova della sua professionalità, secondo le ultime news, lei ha dichiarato che la riconferma di Giancarlo Magalli al timone del popolare programma di Rai2 non sarebbe un problema, anche perché le altre conduttrici e colleghe non sono durate tanto. Ma se la Rai non accenna a pronunciarsi, Adriana ha dichiarato che non saprebbe se accetterebbe o meno un altro contratto, ma deve pensare che un licenziamento, economicamente, peserebbe molto sulla sua situazione economica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp