Isola dei Famosi 2017 gossip: Simone Susinna ci ha provato con Eva Grimaldi?

E’ passato più di un mese dalla finale dell’e uno dei protagonisti assoluti del reality,, torna a parlare di questa incredibile esperienza e del programma di, che per quest’edizione è stato condotto dacon opinionistae inviato in Honduras. L’attrice ha parlato ancora dei suoi compagni naufraghi,. Riguardo al vincitore dell’Isola, l’ex naufraga asserisce che è stato uno stratega dall’inizio alla fine e che lei se ne è accorta tardi, ma reputa che abbia fatto una buona isola. Ma oltre all’ex compagno di, Eva ha voluto svelare un retroscena che riguarda, secondo classificato. Sicuramente, il gossip ora impazza, visto che pare che il modello di Dolce e Gabbana ci abbia provato con lei.rivela che trae Simone Susinna c’è stata una vera e propria storia, ma nonostante questo, pare che il siciliano abbia tentato di provarci con lei. In una intervista su video a Il Messaggero TV, l’attrice rivela che il modello ha tentato l’approccio sull’Isola dei Famosi 2017, con vere e proprie avances. Questo nonostante tra lui e l’attrice a luci rosse Malena, in Honduras, hanno avuto una storia e che negarlo è un comportamento da immaturi. Chissà come avrà reagitodopo cheha fattoe dichiarato il suo amore a: l’ha fatto sì che le due si possano godere la loro relazione alla luce del sole. Imma sarà sicuro la sua spalla su cui piangere dopo i due gravi lutti che l’hanno colpita dopo il suo ritorno dall’Honduras, in quanto sono venuti a mancare l’adorata mamma e il cognato. Come replicherà Simone dopo le dichiarazioni della sua ex compagna di avventura Eva?