Isola dei Famosi 2017 gossip: Simone Susinna ci ha provato con Eva Grimaldi?
di Redazione
17/05/2017
E’ passato più di un mese dalla finale dell’Isola dei Famosi 2017 e uno dei protagonisti assoluti del reality, Eva Grimaldi, torna a parlare di questa incredibile esperienza e del programma di Canale 5, che per quest’edizione è stato condotto da Alessia Marcuzzi con opinionista Vladimir Luxuria e inviato in Honduras Stefano Bettarini. L’attrice ha parlato ancora dei suoi compagni naufraghi, Raz Degan e Simone Susinna. Riguardo al vincitore dell’Isola, l’ex naufraga asserisce che è stato uno stratega dall’inizio alla fine e che lei se ne è accorta tardi, ma reputa che abbia fatto una buona isola. Ma oltre all’ex compagno di Paola Barale, Eva ha voluto svelare un retroscena che riguarda Simone Susinna, secondo classificato. Sicuramente, il gossip ora impazza, visto che pare che il modello di Dolce e Gabbana ci abbia provato con lei. Eva Grimaldi rivela che tra Malena e Simone Susinna c’è stata una vera e propria storia, ma nonostante questo, pare che il siciliano abbia tentato di provarci con lei. In una intervista su video a Il Messaggero TV, l’attrice rivela che il modello ha tentato l’approccio sull’Isola dei Famosi 2017, con vere e proprie avances. Questo nonostante tra lui e l’attrice a luci rosse Malena, in Honduras, hanno avuto una storia e che negarlo è un comportamento da immaturi. Chissà come avrà reagito Simone Susinna dopo che Eva Grimaldi ha fatto coming out e dichiarato il suo amore a Imma Battaglia: l’Isola dei Famosi 2017 ha fatto sì che le due si possano godere la loro relazione alla luce del sole. Imma sarà sicuro la sua spalla su cui piangere dopo i due gravi lutti che l’hanno colpita dopo il suo ritorno dall’Honduras, in quanto sono venuti a mancare l’adorata mamma e il cognato. Come replicherà Simone dopo le dichiarazioni della sua ex compagna di avventura Eva?
Articolo Precedente
Adriana Volpe ultime news, ancora niente rinnovo contratto Rai: colpa di Magalli?
Articolo Successivo
Uomini e Donne gossip Desirée Popper, le accuse di Alessandro Calabrese
Redazione