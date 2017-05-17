Home Intrattenimento Il Commissario Maltese 2 anticipazioni, ci sarà la seconda stagione?

di Redazione 17/05/2017

La quarta e ultima puntata finale de Maltese, il Romanzo del Commissario è stata trasmessa ieri, ma i fan sono già a caccia di anticipazioni riguardo a una probabile seconda stagione in onda sulla stessa rete e con protagonista Kim Rossi Stuart. Ci sarà Maltese 2, oppure non è previsto un seguito per le avventure di Dario a Trapani? Secondo le ultime news di gossip riguardo lo sceneggiato prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Espositi, lo stesso del Commissario Montalbano, la serie avrà un seguito e pare che sia già in fase di scrittura della sceneggiatura. Ci saranno ancora l’attore e il regista Gianluca Tavarelli? Non solo la stesura della sceneggiatura, bensì hanno avuto inizio le consultazioni necessarie per realizzare Il Commissario Maltese 2 nella stessa location, ovvero Trapani e il suo hinterland. Le intenzioni per una seconda stagione ci sono tutte e le anticipazioni rivelano che anche il regista Gianluca Tavarelli sarebbe lieto di ciò, ma vorrebbe mettere dei paletti ben precisi. Kim Rossi Stuart sarà all’altezza di questo compito? Gianluca Tavarelli, in una intervista recente, afferma che la fiction di Rai1 potrebbe avere una nuova stagione, a patto che si rispettino gli obiettivi della prima e che non sia solo una fiction forzata per sfruttare il successo di Kim Rossi Stuart che veste i panni del Commissario a Trapani. E a proposito dell’interprete, secondo le anticipazioni del regista, lui è una condizione essenziale per far sì che la seconda stagione possa andare in porto, i quanto non vedrebbe nessun altro attore in queste vesti. La nuova stagione di Maltese, probabilmente, sarà realizzata e i telespettatori dovranno aspettare l’anno prossimo per vedere i risultati: Maltese 2 con Kim Rossi Stuart sarà un degno seguito su Rai1, oppure una brutta copia della prima stagione?

