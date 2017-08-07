Adriano Celentano contro Bruno Perini, lettera aperta sui social: "Caro nipotino..."
di Redazione
07/08/2017
Piccole faide familiari per Adriano Celentano che si è scagliato contro il nipote Bruno Perini. Il noto giornalista italiano a quanto pare questa volta l'ha combinata grossa, tanto che il cantante molleggiato ha deciso di intervenire con una lettera aperta sui social dal titolo "Caro nipotino...". Adriano Celentano riesce sempre e comunque a far parlare di se. Il cantante, tornato protagonista della scena musicale italiana insieme a Mina per il nuovo album Le Migliori, a quanto pare ha iniziato una vera e propria faida familiare contro il noto giornalista italiano Bruno Perini. Il giornalista a quanto pare ha da poco pubblicato un nuovo libro dal titolo Memorie di zio Adriano, una sorta di biografia appunto dell'artista. Adriano Celentano però a quanto pare non ha apprezzato tantissimo gesto, tanto che sul suo blog e attraverso i social ha voluto precisare delle cose. "Caro nipotino Bruno, ti voglio bene e tu lo sai, anche se nei tuoi articoli quando parli di me e usi l’appellativo “zio”, anziché Adriano – come mi hai sempre chiamato -, avverto da parte tua l’accortezza di voler stabilire un certo distacco, in modo che ai tuoi amici arrivi chiaro il messaggio che tu non hai nulla a che spartire con le idee ribelli del “parente ingombrante”. E in un certo qual modo potrei anche capirti: essere liberi come lo sono io a volte è ingombrante anche per me…".
Adriano Celentano contro Bruno Perini: Dovremmo dormire abbracciati in un lettoAdriano Celentano nel suo post ha spiegato di non aver mai incaricato il nipote giornalista, Bruno Perini, di scrivere una sua biografia. La risposta di Adriano Celentano è davvero memorabile, al punto di dire "Dovremmo dormire abbracciati in un letto matrimoniale almeno per due anni e forse neanche basterebbe. Credimi: conoscermi è davvero difficile e non solo per te, ma anche per me".
