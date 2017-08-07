Emma Marrone in lutto, il messaggio su Instagram ha commosso i fan
di Redazione
07/08/2017
Emma Marrone in lutto, la tragica notizia è arrivata ieri nel mondo del gossip italiano e ancora oggi riesce a far discutere. La cantante ha pubblicato un messaggio dolcissimo che ha commosso i fan, i quali continuano a lasciare commenti pieni di affetto e vicinanza per la Marrone. Emma Marrone in lutto, la triste notizie è arrivata ieri attraverso il profilo Instagram della stessa cantante. L'artista salentina ha dedicato un dolce messaggio all'amica Stefania che si è spenta ieri a causa di un tumore al seno che le aveva colpito la struttura ossea. "Questa notizia mi ha spezzato il cuore...- Scrive Emma -. Non ho parole ... ho solo un grande senso di vuoto... grazie per tutto ciò che mi hai sempre trasmesso, il tuo affetto sincero, la tua forza,il tuo infinito coraggio e la voglia di vivere!". L'attenzione di Emma Marrone però non si concentra solo sul dolore per la perdita dell'amica Stefania, ma anche sulla figlia della ragazza affetta da una rarissima malattia che ha colpito le sue ossa. "Un grande abbraccio ad Ale e alla mia piccola Bea". Il toccante messaggio di Emma Marrone ha davvero commosso i suoi fan che già da ieri hanno letteralmente invaso il suo post con commenti solidali e affettuosi.
Emma Marrone in lutto, il web commosso dal messaggio della cantantePer Emma Marrone questi non sono giorni facili. Dopo la spiacevole esperienza vissuta nel cuore di Ibiza la cantante si trova ad affrontare il lutto dovuto alla morte dell'amica Stefania, alla quale era stato diagnosticato un tumore al seno. Nel corso delle ore sono stati diversi i fan che hanno scritto diversi commenti pieni di commozione. Tra i vari messaggi su Instagram vi è anche quello di una mamma che ha conquistato il mondo del web: "Mi ero imbattuta casualmente sul suo profilo...Stefania... una Mamma coraggiosa che ha affrontato la malattia di Bea con tutta sé stessa, una donna che con il suo sorriso ha combattuto fino alla fine contro questo male assurdo che se l'è portata via in poco tempo...il destino a volte si accanisce senza pietà e ci mette davanti a tutta la nostra impotenza...".
