Aereo di linea precipita in Cina, non c’è traccia di sopravvissuti

L’aereo di linea della China Eastern Airlines, volo MU5735, era partito da Kunming, il capoluogo dello Yunnan alle 13.11 locali del 22 marzo, 6.11 in Italia. Il viaggio sarebbe dovuto durare circa un’ora e mezza, in direzione Guangzhou. A circa un’ora dal decollo, però, un presumibile malfunzionamento ha causato una rapida perdita di quota del velivolo, con conseguente schianto vicino a Wuzhou, nel Guangxi. Stando ai dati ufficiali, intorno alle 14.20, il Boeing 737-800 ha iniziato la sua caduta. L’altitudine, da circa 9mila metri, è scesa a 2.500 metri in poco più di un minuto. Dopo aver ripreso quota per un istante, il velivolo è tornato a precipitare, sembrerebbe privo di qualsivoglia controllo.

Le ultime notizie sull’incidente

Ad un giorno dall’incidente, le squadre di soccorso non hanno ancora rinvenuto sopravvissuti. Erano 132 i passeggeri a bordo. Le ricerche proseguono in queste ore. Stando alle fonti cinesi, però, abbastanza improbabile che qualche passeggero possa essere rimasto vivo. Non solo la violenza dell’impatto, ad aggravare le dinamiche, il fatto che l’incidente sia avvenuto sul versante di una montagna. Il presidente Xi Jinping ha prontamente ordinato di aprire un’inchiesta, alla ricerca di chiarezza in vari punti. Al momento dello schianto, nella regione in cui il Boeing si trovava, non erano stati registrati problemi legati al meteo, con venti e visibilità moderate. Solo verso sera sarebbe stata prevista pioggia, ma durante l’incidente il cielo era vagamente coperto.

Come detto, l’incidente è stato aggravato dal luogo in cui l’aereo si è schiantato. Essendo precipitato tra gli alberi, lo schianto ha causato un incendio che ha ostacolato i soccorritori. Sono state centinaia le persone che, nel corso delle ore successive, si sono avvicinate ai resti dell’aereo in cerca di sopravvissuti. Continuano le ricerche per la scatola nera, nel tentativo di fare luce sulle dinamiche di bordo antecedenti allo schianto. In ogni caso, potrebbero essere necessari mesi prima di ottenere un’analisi completa.