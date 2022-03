“La pioggia alla domenica” Vasco Rossi annuncia il brano con Marracash

Già contenuto in “Siamo qui” ultimo album di Vasco Rossi “La pioggia alla domenica” vedrà un nuovo volto con la penna di Marracash, un duetto che non ci aspettavamo, due mostri sacri, uno dal rock l’altro dal rap si incontrano, ricordando un po’ l’incontro tra gli Aerosmith e i Run DMC nell’86 con “Walk this Way”

Marracash e Vasco Rossi: il brano

Con in mano la freschissima certificazione Fimi di triplo disco di platino per “Noi, Loro, Gli Altri” Marracash ha annunciato la collaborazione con Vasco Rossi attraverso i suoi canali social; nel post leggiamo la grande ammirazione che il rapper milanese nutre nei confronti del rocker: “Non ho mai fatto mistero di ritenere Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900 e il riferimento per chiunque voglia scrivere canzoni”. Una carriera già ben consolidata quella di Marracash che ha raggiunto una delle sue fasi più importanti proprio con l’uscita del suo ultimo album, che in molti definiscono capolavoro, la collaborazione con Vasco Rossi non farà altro che mettere aggiungere un riconoscimenti in più tra quelli dell’artista. Per quello che riguarda Vasco, invece, sarebbe quasi inutile tessergli lodi: il padre del rock italiano, che a 70 anni ancora riempie gli stadi, sono infatti quasi completamente sold-out i biglietti per le date dei concerti di Vasco che vedranno l’inizio il 20 maggio a Trento. “Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore” ha dichiarato Vasco Rossi in merito alla prossima collaborazione.

Marracash e Vasco Rossi: non il primo incontro

Come possiamo leggere nelle dichiarazioni dei due artisti, “La pioggia alla domenica” non è il primo momento in cui i due si incontrano musicalmente parlando; Marracash chiese a Vasco di poter campionare un suo brano nel 2008 per “Estate In Città” brano di Marracash contenuto nell’omonimo album. Nel 2021 chiese di campionare un brano per l’uscita di “Io” brano contenuto in “Noi, Loro, Gli Altri”; ed è proprio qui che Vasco decide di affidare il brano al rapper, dichiarando poi successivamente: “Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente.”

“La pioggia alla domenica” uscita e guadagni in beneficenza

Il brano uscirà sulle piattaforme streaming il 25 marzo e apprendiamo che i due artisti hanno deciso di devolvere in beneficenza i proventi del nuovo brano: è Save The Children l’associazione scelta per le donazioni, che da anni si occupa di aiutare i bambini vittime di tutte le guerre.