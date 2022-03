Maneskin: la band pronta per il primo tour mondiale

All’apice del loro successo, i Maneskin si sono rivelati un fenomeno internazionale stratosferico, in grado di riportare in vetta alle classifiche mainstream la musica rock, spingendo moltissimi giovani ad imbracciare uno strumento. Dopo aver vinto al Festival di Sanremo, aver portato l’Italia sul podio più alto all’Eurovision Song Contest 2021 e aver aperto per i Rolling Stones, i Maneskin si sono detti pronti ad imbarcarsi per il loro primo tour mondiale. Per l’occasione, la giovane band romana ha deciso di prendere posizione nei confronti dei recenti fatti che stanno sconvolgendo gli assetti socio-politici contemporanei, decidendo di non esibirsi in Russia.

Maneskin, il tour mondiale e le ultime sulla loro scelta

I Maneskin hanno detto la loro riguardo le attuali condizioni internazionali ed il tour attraverso un comunicato diffuso sui loro canali social ufficiali. Tra le righe del post si legge: “Per noi, ovviamente, non è facile parlare di musica live mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tanti innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli totale solidarietà. A causa delle decisioni prese dai potenti, molti civili sono afflitti. Non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre”. La band partirà alla volta di Seattle per esibirvici il 31 ottobre prossimo.

Da lì, i Maneskin si muoveranno lungo 16 città degli Stati Uniti, per poi tornare in Europa, aprendo a Pesaro, il 23 febbraio 2023, il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano. Sarà, poi, la volta di Londra, Parigi, Berlino, Verona, Lignano Sabbiadoro, Napoli e dei grandi festival internazionali come il Rock In Rio, Lollapalooza e Coachella. Saranno date da headliner, quelle negli States. I biglietti per assicurarsi un posto ad uno dei loro concerti sono già esauriti in gran parte delle location. Lo fanno sapere i Maneskin stessi e i principali distributori, invitando i fan ad affrettarsi per assicurarsi un tagliando.