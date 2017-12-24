Home Economia & Lavoro Agcom dà il via al modem libero in Italia

Agcom dà il via al modem libero in Italia

di Redazione 24/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'AGCOM stando a delle fonti attendibili, ha dato il via libero all modem libero dei servizi Internet residenziali. Pare dunque che manchi solamente il documento ufficiale. La mozione prevede il modem libero per tutti gli utenti Internet residenziali, a favore degli utenti e a discapito degli operatori. Decisione AGCOM sul modem libero E infatti durante l'ultima riunione del Garante delle Comunicazioni è stato dato il via libero al modem libero. Le fonti da cui è trapelata la notizia sono autorevoli e si parla addirittura di documento ufficiale a breve termine. Il grosso dunque è deciso, mancano solo le ultime fasi burocratiche In questa prospettiva, gli operatori saranno costretti a fornire il servizio di connessione senza obbligare gli utenti all' acquisto o al comodato dei loro modem. Questa decisione è sulla scia della Germania che attraverso la norma ad hoc del 2016 si è stabilito che "il consumatore finale può scegliere quale apparecchiatura terminale venga connessa dietro il termine della rete passiva, indipendentemente da come la singola apparecchiatura terminale di telecomunicazione sia definita". In attesa la documentazione dell'AGCOM Si attende quindi la documentazione del Garante per comprendere come sarà gestita la questione dei contratti in essere. La certezza è che a partire da una specifica data gli operatori dovranno conformarsi alla novità. Tutto ciò lo si deve al deputato Ivan Catalano (Civici Innovatori) che per far rispettare questo diritto ha portato avanti la battaglia in sede parlamentare. E' grazie a lui che è stato ottenuto l'impegno sul tema e la totale attenzione del Garante delle Comunicazioni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp