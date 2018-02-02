Home Scienza e Tecnologia Aggiornamento Android, eliminate dal sistema operativo oltre 700 mila app

di Redazione 02/02/2018

In arrivo nuovi aggiornamenti Android, secondo quanto reso noto ad alcune notizie internazionali sembra che sistema operativo sia pronto ad eliminare ben 700 mila app. Una notizia Questa è che in un certo qual modo ha allarmato parecchi sviluppatori informatici del mondo. Sistema Android Oreo 8.0: ecco cosa cambia Nell'arco degli ultimi mesi ha preso corpo la notizia secondo cui sarebbe in arrivo il nuovo aggiornamento per gli smartphone del mondo ovvero il sistema Android Oreo 8.0. come abbiamo potuto leggere dalle varie news informatica l'aggiornamento dovrebbe comportare qualche cambiamento, ma non drastico nel suo genere. Nel momento in cui si parla di aggiornamento Android con riferimento appunto ad Oreo 8.0, dovete tenere sempre in mente che si fa riferimento a un cambiamento più che altro stilistico ispirato al biscotto più famoso del mondo. WhatsApp su Android: ancora aggiornamenti in arrivo Dopo l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo 8.0, Ecco che arrivano delle news anche riguardanti WhatsApp. L'app di messaggistica ha già subito vari aggiornamenti, una nuova modifica però dovrebbe arrivare a breve. L'aggiornamento WhatsApp di cui stiamo parlando dovrebbe permettere agli utenti che possiedono un telefono con sistema operativo Android, di poter vedere la persona con cui stanno parlando i propri contatti. Ma la notizia di oggi riguarda circa 700 mila app che a breve potrebbero essere cancellate da un nuovo aggiornamento Android. Sistema operativo Android, cancellate 700 mila app? Come abbiamo appena accennato la notizia che oggi sta allarmando il mondo dei programmatori informatici è quella che prevede la cancellazione di circa 700 mila app di sistema operativo Android. Secondo quanto reso noto la decisione sarebbe stata presa dal fatto che oltre 700 mila app presentano al proprio interno a contenuti impropria inappropriati, come appunto foto a luci rosse o cruente... Le stesse che spesso vengono visionate da bambini o comunque ragazze adolescenti. Per conoscere l'elenco dettagliato delle App che verranno eliminate dal sistema operativo Android però dovremo ancora attendere qualche giorno, quando questa verrà pubblicata interamente su Google.

