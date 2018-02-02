Fallimento Melegatti, a rischio le colombe di Pasqua

Il fondo maltese ha lasciaro e la produzione delle colombe Melegatti non può partire, quindi i dipendenti sono in cassa integrazione e non c'è pace per loro dopo il miracolo di Natale.

Melegatti, produzione ferma

Il sogno Melegatti è destinato ad interrompersi. Dopo la corsa al pandoro, non ci sarà quella per le colombe. La società infatti non riuscirebbe ad arrivare a Pasqua e la produzione non è nemmeno iniziata. L'accordo con il fondo maltese Abalone che aveva reso possibile sfornare panettoni e pandori a Natale non è stato raggiunto per la campagna di Pasqua, la crisi nonostante le vendite record non è stata fermata.

In sostanza il fondo maltese Abalone, aveva chiesto a soci, legali e commissari di Melegatti di firmare il nuovo accordo il 31 gennaio per far partire la campagna di Pasqua. Il tribunale di Verona ha bocciato l'operato del fondo perché non ha rispettato gli impegni assunti a novembre con problemi alla continuità aziendale. A rischio la sopravvivenza dell'azienda e gli stipendi di gennaio. Le sigle sindacali hanno annunciato lo sciopero ad oltranza.

Chiesta cassa integrazione per dipendenti Melegatti

Lo scenario è uno dei più cupi, dopo l'abbandono del fondo maltese, Emanuela Perazzoli ha chiesto la cassa integrazione per i lavoratori sino ad un massimo di 13 settimane, che è il limite consentito dalla normativa. Tutto potrebbe cambiare il 23 febbraio quando verrà presentata la nuova soluzione ai giudici scaligeri. Lo storico marchio Melegatti potrebbe scomparire per sempre, ma per evitare la chiusura si sta muovendo anche la Regione Veneto. Senza liquidità e senza un progetto per la produzione di dolci anche fuori dalle ricorrenze festive (Natale e Pasqua) le possibilità diventano quasi nulle. Intanto Melegatti ha chiesto il risarcimento danni ad fondo Abalone che dal canto suo si è trincerato dietro un no comment.