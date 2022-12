Al-Nassr, la nuova squadra di Cristiano Ronaldo: dove gioca, storia e risultati

A seguito del trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, che costituirà, per il calciatore portoghese, un ingaggio faraonico, che gli permette di diventare l’atleta più pagato al mondo, l’interesse nei confronti della formazione araba sembra essere aumentato da parte del pubblico, soprattutto se di fede calcistica. Cristiano Ronaldo diventerà, dunque, una delle bandiere più importanti nell’ambito della storia della formazione araba, che affonda le sue radici negli anni sessanta. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della storia, di Dove gioca e dei risultati dell’Al-Nasr football Club.

Al-Nassr: dove gioca e trofei vinti

L’Al-Nassr è una formazione calcistica saudita di Riad, fondata nel 1955, per quanto abbia militato in lega e dilettantistiche nella prima parte della sua storia. La società araba milita nella Lega Saudita professionistica, la massima divisione del campionato arabo di calcio. Si tratta di uno dei club più titolati e tifati in Arabia Saudita, in virtù della vittoria di nove campionati, sei coppe nazionali, tre coppie della corona del Principe Saudita, tre coppe principe e una Supercoppa SauditaM dal punto di vista internazionale, invece, l’al-nassa ha vinto una Supercoppa d’Asia, una Coppa delle Coppe delle leghe arabe, due coppe dei campioni del Golfo e ha partecipato al mondiale per Club organizzato dalla FIFA nel 2000.

La storia dell’Al-Nassr

Come detto precedentemente, l’al-nassa è stato fondato nel 1955, ma l’esordio ufficiale nel mondo calcistico c’è stato soltanto nel 1960. La formazione saudita è stata registrata ufficialmente solo in quell’anno, venendo promossa in prima divisione a partire dal 1963. Per attendere i primi grandi risultati del club bisogna giungere fino al 1970, con la vittoria di quattro titoli nazionali e alcune coppie. I buoni risultati iniziarono a diventare anche internazionale a partire dagli anni novanta, soprattutto con la vittoria in Supercoppa d’Asia della squadra che ha permesso di partecipare al campionato mondiale per Club FIFA nel 2000, a seguito delle rinunce di altre formazioni.

Il contatto tra la formazione Saudita e il mondo occidentale c’è a partire dal 2010, quando la formazione ingaggiò Walter Zenga come allenatore. Il tecnico, dal passato italiano, decise di effettuare il ritiro estivo a Castelrotto, in Alto Adige, per quanto il rapporto tra le due parti si interruppe dopo sei mesi, nel dicembre del 2010, con Walter Zenga che denunciò di non essere pagato. Altro allenatore italiano fu Fabio Cannavaro, dall’ottobre del 2015 al febbraio del 2016, che si fece aiutare da René Higuita in quanto allenatore dei portieri. Attualmente, l’Al-Nassr è allenato da Rudi Garcia, ex allenatore della Roma in Italia, e vede David Ospina, estremo difensore che ha giocato anche nel Napoli, tra i pali.