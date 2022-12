Articolo 31 a Sanremo: i grandi successi e la canzone di J-Ax su Tik Tok

Tra gli artisti che sono stati annunciati da Amadeus per Sanremo 2023 c’è anche il gruppo di Articolo 31, capitanato da J-Ax e in grado di fare la storia del rap e dell’hip-hop italiano; per molti è stata un’incredibile sorpresa, dal momento che non si avevano più tracce della band da diversi anni, per quanto il rapper e cantante J-Ax aveva già parlato della possibilità di una reunion; con il ritorno di Articolo 31 a Sanremo 2023, si immagina che – indipendente dall’operazione nostalgia di cui il cantante ha già smentito la possibilità – possano anche tornare i testi taglienti, il flow e quei ritmi che hanno reso il gruppo grande. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito dei grandi successi e della canzone di J-Ax su Tik Tok con cui è stato annunciato ufficialmente il ritorno di Articolo 31.

I grandi successi del gruppo Articolo 31 e la discografia della band

Articolo 31 è un gruppo italiano che ha fatto la storia della musica e del rap italiano; il ritorno della band, annunciato per quel che concerne la partecipazione del gruppo a Sanremo 2023, ha provocato la gioia dei fan storici della band, che l’hanno conosciuta attraverso alcuni dei grandi successi del gruppo, come Gente che spera, Domani smetto, Ohi Maria, Tranqi Funky, L’italiano medio, Non c’è rimedio e tante altre. Di seguito, viene riportata la discografia della band:

1993 – Strade di città

1994 – Messa di vespiri

1996 – Così com’è

1998 – Nessuno

1999 – Xché sì!

2002 – Domani smetto

2003 – Italiano medio

Il ritorno di Articolo 31 e la canzone di J-Ax su Tik-Tok

Attraverso una canzone pubblicata direttamente sul social network del momento, Tik Tok, J-Ax e Articolo 31 hanno annunciato ufficialmente il ritorno della band attraverso una Reunion. Il testo appare piuttosto tagliente, dal ritmo deciso e dal flow che ha permesso di fare la storia alla formazione musicale e rap italiana. In poche ma semplici barre, J-Ax scherza anche con il pubblico a proposito del passato: “Ho detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston e se ti manda in acido succhiami il Gaviscon”, provocando anche a proposito di quelle sentenze – relative ai litigi con JAD e Fedez – che avevano riguardato il rapper in passato.