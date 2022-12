Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr. A seguito delle indiscrezioni che si erano moltiplicate negli ultimi giorni, durante il Mondiale in Qatar dove il calciatore portoghese ha raggiunto un incredibile record segnando per ben cinque mondiali consecutivi, l’ufficialità è arrivata. Con molta probabilità, dunque, Cristiano Ronaldo terminerà la propria carriera in Arabia Saudita, dopo aver firmato un contratto con la squadra araba dell’alnasr, per due stagioni e mezzo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del faraonico ingaggio del calciatore portoghese e non solo.

Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: il trasferimento è ufficiale

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United si è conclusa con la rescissione del contratto da parte del calciatore portoghese, che ha abbandonato la formazione inglese a seguito di una intervista piuttosto polemica in cui aveva parlato dell’allenatore del Manchester United, oltre che della società inglese, in termini piuttosto negativi.

Cristiano Ronaldo era, dunque, uno svincolato di lusso e, per questo motivo, diverse formazioni si erano mosse per accaparrarsi le prestazioni del calciatore. Il portoghese raggiungerà la squadra araba dell’Al-Nassr che milita nella lega principale dell’Arabia Saudita. La formazione, allenata dall’ex guida della Roma Rudy Garcia, presenta anche David Ospina tra i pali. l’ex portiere del Napoli, infatti, aveva abbandonato la formazione partenopea in occasione del mercato estivo, raggiungendo la squadra araba.

Quanto guadagnerà Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr?

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr non poteva che essere realizzato per mezzo di un contratto faraonico per il calciatore e attaccante portoghese. Attraverso questo trasferimento, Cristiano Ronaldo sarà il calciatore più pagato al mondo, oltre che l’atleta che guadagnerà di più in una singola stagione. Il contratto che gli è stato offerto, infatti, per due stagioni e mezzo è di 100 milioni di euro, a cui vanno aggiunti gli introiti pubblicitarie che non sono stati calcolati. In due stagioni e mezzo totali, dunque, Cristiano Ronaldo guadagnare circa 250 milioni di euro, aumentando considerevolmente il valore del club in cui giocherà e promettendo prestazioni incredibili in Arabia Saudita.