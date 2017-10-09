Home Intrattenimento Albano contro Romina Power, ecco la smentita: Non è assolutamente vero

Albano contro Romina Power, ecco la smentita: Non è assolutamente vero

di Redazione 09/10/2017

Nell'arco di queste settimane abbiamo avuto modo di assistere a una sorta di guerra fredda tra Romina Power e Loredana Lecciso... Il tutto per accaparrarsi il cuore di Albano? Dopo le dichiarazioni di Romina, ecco la smentita: Non è assolutamente vero. Albano e Romani Power di nuovo insieme? La storia di Albano e Romina senza ombra di dubbio è stata una delle più belle della storia musicale italiana. I due artisti incontrati sul set di un film si sono innamorati e hanno condiviso parte della loro vita insieme. L'amore però è stato messo a dura prova dalla scomparsa di Ylenia, la prima figlia dei due cantanti mai più ritrovata. Rotto il sodalizio artistico oltre che la fine del loro matrimonio, rivedere di nuovo insieme il grande Albano e Romina Power sembrava davvero impossibile... Eppure da qualche anno il duo ha deciso di riprovarci e la loro musica è tornata in vita. Questo però ha fatto nascere un grande dubbio, Albano sarebbe pronto a lasciare Loredana Leccio? Romina Power e le foto su Instagram con Albano Romina Power da un po' di tempo a questa parte è diventata anche particolarmente social. La cantante, ormai anche scrittrice, spesso sul suo profilo Instagram pubblica degli scatti che raccontano la sua vita passata trascorsa con i figli ma anche con Albano. Questa strategia social ha fatto nascere un'altra domanda per i fan: che Romina Power abbia iniziato una battaglia per riconquistare l'ex marito? Una prima conferma era arrivata nel momento in cui la Power ha dichiarato alla stampa che Albano e lei si amassero ancora. Romina Power e Albano di amano ancora? Romina Power durante la sua ultima intervista rilasciata a Verissimo ha dichiarato come sia tornato l'amore tra lei e Albano. La cosa farebbe felici i figli ma Albano ha immediatamente smentito tutto attraverso il Corriere della sera: "Non è vero che ci amiamo. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna sapere cogliere la sua ironia. Con lei era e sarebbe stato un bell'amore, ma ormai è interrotto da troppi anni".

