Home Intrattenimento Grande Fratello Vip diretta tv, dalla gaffe di Giulia De Lellis a Cecilia Rodriguez

Grande Fratello Vip diretta tv, dalla gaffe di Giulia De Lellis a Cecilia Rodriguez

di Redazione 09/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grande Fratello Vip stasera sarà in diretta tv con la classica puntata presentata da Ilary Blasi... Durante quest'ultimo weekend però le gaffe non sono state poche, soprattutto per quanto riguarda Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. Cos'è successo? Grande Fratello Vip, la gaffe di Giulia De Lellis Come ben sappiamo spesso il Grande Fratello Vip ama mettere alla prova ama mettere alla prova i suoi concorrenti... La scorsa settimana è stato il turno di Carmen Di Pietro che è traboccata su cose al quanto semplici, questa volta invece la vittima è stata Giulia De Lellis. Quanto successo all'ex corteggiatrice però non la mette su un piano di riscatto, soprattutto dopo le ultime affermazioni di Alfonso Signorini che le ha dato dell'ignorante. Ieri a Giulia De Lellis infatti è stato chiesto quale fosse la capitale dell'Africa e la sua risposta è stata Egitto, quanto quest'ultimo essendo un continente non ha capitali. A restare particolarmente indignato è stato Ignazio Moser: "Ma cosa stiamo dicendo? L'Africa è un continente, non ha una capitale". Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez troppo hot? Dopo l'incidente della doccia, Cecilia Rodriguez ricade negli incidenti troppo hot? Dopo le varie polemiche nate a causa della doccia i fan del Grande Fratello Vip sono fermamente convinti che quanto messo in atto da Cecilia sia una strategia ben definita, ovvero quello di colpire il pubblico con la sua innegabile bellezza. In un certo qual modo però il piano della ragazza sta riscuotendo un grande successo. Il tutto confermato soprattutto dall'ultima sauna, dove la ragazza si è presentata con un bikini davvero "striminzito". La tesi della strategia viene tenuta a galla da una battuta di Jeremia. A fine relax Cecilia Rodriguez ha detto al fratello di aver usufruito della sauna per riscaldarsi dopo una giornata fredda. Jeremia ha subito esordito malizioso "Si freddo...". Grande Fratello Vip, Belen Rodriguez entra nella casa: pronta a tirare le orecchie ai fratelli? In queste ultime settimane Cecilia e Jeremia hanno fatto parecchio discutere, per quest'ultimo è stata chiesta addirittura l'espulsione a causa di alcune battute poco felici fatte a Simona Izzo. Su Twitter Ricky Tognazzi ha addirittura dichiarato di essere pronto ad agire per vie legali. Stasera in diretta però è pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip la sorella maggiore dei concorrenti, ovvero Belen Rodriguez. I fan della famiglia argentina sperano in una bella tirata d'orecchie per i due fratelli... Basterà a mettere a tacere le polemiche fuori dal reality?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp