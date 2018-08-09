Home Intrattenimento Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso gossip: "Lo chef muto? Sono io"

di Redazione 09/08/2018

Il gossip non va mai in vacanza e oggi ha puntato i riflettori su Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso. I follower della presentatrice di Domenica Live hanno avuto modo di vedere nelle IG Stories una presenza "maschile costante", soprannominato dalla D'Urso chef muto... Oggi arriva un'inaspettata dichiarazione: "Lo chef muto? Sono io". Dottoressa Giò quando va in onda? I fan di Barbara D'Urso, affettuosamente chiamata Carmelita, questa estate sembra aver messo da parte le proprie vacanze. I follower su Instagram hanno avuto modo di vedere come la nota conduttrice attrice è attivamente impegnata sul set... La Dottoressa Giò quando va in onda? Al momento non è ancora chiaro quando potremmo vedere i sequel della serie tv, ma il mondo del gossip però sembra molto più interessato alla sua vita sentimentale. Dunque c'è del tenero tra Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso? Barbara D'Urso gossip: chi è lo chef muto? I fan in questi giorni hanno notato qualcosa di particolare... Le Barbara D'Urso IG Stories spesso hanno messo in mostra una presenza maschile, soprannominata dalla conduttrice chef muto. Che Barbarella finalmente abbia trovato l'uomo giusto per lei? Chi è lo chef muto? Come potete benissimo immaginare il primo nome che esce dal calderone del gossip è quello di Alberto Mezzetti. Questa settimana il magazine Nuovo TV ha pubblicato un'intervista davvero interessante fatta al vincitore del Grande Fratello 15. Il ragazzo su Barbara D'Urso ha dichiarato: "Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ci vediamo". "Lo chef muto? Sono io" La domande del giorno, dunque, è la seguente: chi è lo chef muto delle stories di Barbara D'Urso? A rispondere a questa domanda è stato sempre Alberto Mezzetti, che ha già confermato la "frequentazione" con la conduttrice. "Lo chef muto? Sono io- dichiara Alberto Mezzetti a Nuovo TV. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune".

