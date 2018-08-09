GfVip3 anticipazioni: Fabrizio Corona nel cast

Fabrizio Corona al GF Vip 3, è questa l'ultima chicca di gossip che lo riguarda. L'ex paparazzo non parteciperà come concorrente ma farà parte del cast, un ruolo pensato appositamente per lui.

Grande Fratello Vip 2018: Fabrizio Corona torna in tv

Corona farà pare del cast del reality di Canale 5 ma non come concorrente. Il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, ha svelato i retroscena della notizia di gossip che circolava da giorni. Secondo quanto riporta il giornale, Fabrizio Corona entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2018 diverse volte, forse per confrontarsi con Silvia Provvedi, la sua ex fidanzata. Gli autori avrebbero già studiato tutte le dinamiche di queste incursioni, forse vogliono farli tornare insieme sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

Fabrizio Corona è pronto per il GF Vip 3

Nonostante stia trascorrendo le vacanze in Puglia con il figlio Carlos Maria e si parli di un nuovo flirt, le pillole di gossip di Oggi svelano che avrà un ruolo pensato per lui. Fabrizio Corona sarà l'ex ancora innamorato. Silvia e Giulia Provvedi sono concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5, la loro presenza è stata confermata ma su Fabrizio Corona ci sono molti dubbi. Eppure per il settimanale Oggi non ci sono dubbi. Peccato però che Silvia Provvedi ha voltato pagina ed è stata pizzicata a Formentera con il cantante Benji, decisa a lasciarsi indietro la tormentata storia d'amore con Fabrizio Corona.

Grande Fratello Vip 3, ultime anticipazioni concorrenti

Tra i concorrenti del GfVip 2018 potrebbe esserci anche Francesco Monte. Dopo lo scandalo all'Isola dei Famosi, l'ex protagonista di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sembra pronto per questa nuova avventura. Per il settimanale Chi, Francesco Monte ha superato i provini e vuole entrate nella casa, ma ci sono alcuni accordi del contratto che sta ancora studiano, prima di accettare. Vi aspettiamo presto per nuove anticipazioni Gf Vip 3.