Alena Seredova gossip news, ex di Gigi Buffon furiosa contro Ilaria D’Amico?

I problemi trae l’ex marito con la relativa compagna di lei, ovvero, continuano senza sosta. Leriportano che la modella ed ex moglie del portiere della Juventus sia letteralmentecon la giornalista di Sky Sport tanto da disdire le sue vacanze invernali a Courmayeur. Cosa avrà mai fatto la D’Amico per attirare su di sé tutto questo astio? Lo rivela il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il settimanale Chi, noto per le sue clamorose, riporta che la modella, in compagnia con il suo nuovo fidanzato Alessandro Nasi, doveva trascorrere delle vacanze a Courmayeur, bruscamente disdette a causa di. Pare infatti che laabbia scoperto di avere la sua rivale in amore come vicina di casa e che sia andata letteralmente. Alfonso Signorini è sempre molto attento a questa sorta di triangolo amoroso, visto che lo scoop della storia d’amore tra il portiere della Juventus e la giornalista di punta di Sky Sport è stato dato da questa testata giornalistica. Cambio di destinazione per una. In vece che trascorrere le vacanze a Courmayeur, con il fidanzato Alessandro Nasi ha ripiegato su Davos, nota località montana in Svizzera. I rapporti tra la modella, la conduttrice Sky e il portiere della Juventus non sono idilliaci, nonostante entrambi gli ex si siano rifatti una vita. Manca solo il divorzio per poter coronare definitivamente i loro sogni d’amore.