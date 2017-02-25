Home Economia & Lavoro Vueling Check In Online: quando e come farlo gratis, regole bagaglio, scelta posto e documenti

Vueling Check In Online: quando e come farlo gratis, regole bagaglio, scelta posto e documenti

di Redazione 25/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chi ha scelto di viaggiare all’estero con una compagnia aerea low cost come Vueling, il check in online può far risparmiare tempo e scocciature date dal fare la fila. Approfondiamo nel dettaglio quando e come farlo gratis, le regole sul bagaglio, la scelta del posto e i documenti richiesti. Prima di tutto, il check in online va fatto dal momento in cui si è provveduto all’acquisto della carta di imbarco e all’aver scelto il posto a sedere, fina a 4 ore prima del volo vero e proprio. La regola cambia da aeroporto in aeroporto, perché in alcuni vige la regola dell’effettuare il check in online fino a 24 ore prima del volo: essi sono Lisbona, Praga, Francoforte e Londra Heathrow. Fare il check in online permette di risparmiare tempo e raggiungere la porta d’imbarco senza fare lunghissime file. Il servizio è completamente gratuito e si può fare anche tramite smartphone attraverso la app ufficiale della Vueling. Usufruire di questo servizio gratis comporta il rispetto di alcune regole riguardanti il bagaglio, la scelta del posto a sedere e sui documenti richiesti. Per viaggiare all’estero con la compagnia aerea Vueling, oltre a scegliere se effettuare il check in online gratis, bisogna rispettare alcuni regolamenti. Si deve decidere la scelta del posto a sedere quando si acquista la carta d’imbarco e si devono esibire dei documenti di identità, come la carta di identità o il passaporto (non è preferibile la patente di guida). Le regole bagaglio per chi fa il check in online devono essere seguite alla lettera per non incappare in sanzioni pecuniarie e sono inerenti al peso, all’altezza e alla larghezza. Per il bagaglio a mano, la valigia dovrà pesare al massimo 10 kg, essere alta 55 cm, larga 40 cm e profonda 20 cm. Vueling, per bagagli nella stiva, ha come peso massimo consentito 32 kg, anche se in teoria la tolleranza è 23 kg. Questo significa che se si superano i 23 kg, bisogna pagare 12 Euro in più. Chi volesse registrare il bagaglio online, deve pagare una cifra compresa tra i 10 e i 29 Euro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp