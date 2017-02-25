Belen Rodriguez e Andrea Iannone Instagram, post sibillino contro l’argentina? Il gossip
di Redazione
25/02/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? Il gossip potrebbe arrivare da Instagram, il popolare social network delle foto e dei video: un post sibillino sul profilo del campione di MotoGP avrebbe messo in guardia fan e detrattori della showgirl argentina. Stavolta non c’entra l’ex marito di lei, Stefano De Martino, e neanche Maurizio Costanzo che, con le sue dichiarazioni, ha sconvolto non poco Belen. Dopo il lungo viaggio in giro per il mondo, Iannone ha scoperto una cosa scottante sulla sua fidanzata e vuole andare contro di lei, o semplicemente ha voglia di confondere le acque e rispondere con ironia ai detrattori della loro storia d’amore? Belen Rodriguez e Andrea Iannone restano una delle coppie più chiacchierate dello showbiz. Dopo il loro lungo viaggio intorno al mondo, sia per una vacanza, sia per gli impegni di Iannone con la MotoGP, sono ripiombati al centro del gossip per un post su Instagram del campione giudicato molto sibillino e contro la sua attuale fidanzata argentina. Andrea ha pubblicato una fotografia in cui viene ritratto mentre corre in pista con la sua moto. Il nuovo fidanzato della Rodriguez ha scritto una dedica molto strana: “Tu che non mi tradirai mai!!!”. In tanti pensano che sia un post sibillino diretto contro l’argentina, rea, forse, di averlo tradito. C’è crisi in Paradiso? Belen Rodriguez e Andrea Iannone preoccupano i fan, soprattutto dopo aver visto questo post sibillino su Instagram. L’ex moglie di Stefano De Martino è nell’occhio del ciclone anche per le dichiarazioni dette da Maurizio Costanzo, oltre che per la causa di divorzio dall’ex. Per ora, dai diretti interessanti, nessuna smentita o conferma, ma sembra che l’argentina l’abbia presa sul ridere, visto che ha messo il like sul post del fidanzato.
Redazione