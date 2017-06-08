Home Intrattenimento Alessandra Amoroso gossip news: niente matrimonio con il fidanzato Stefano

di Redazione 08/06/2017

Le ultime news di gossip riguardano Alessandra Amoroso: a quanto pare, nessun matrimonio in vista per l’estate 2017 con il fidanzato storico Stefano. La cantante di Amici ha ufficialmente smentito la notizia che la vedeva convolare a nozze con lo storico fidanzato. Niente cerimonia sfarzosa, niente resort pugliese con 500 invitati e soprattutto niente cantante in abito bianco da sposa. Quindi, Maria De Filippi, Elisa ed Emma Marrone tra le invitate. E soprattutto, niente dolc attesa per l’ex allieva del talent show in onda su Canale5. La pausa dalla musica che si è concessa Alessandra Amoroso non è certo per convolare a giuste nozze con il fidanzato Stefano. La pugliese non intende fermare la sua carriera per diventare moglie e madre, Alessandra vuole godersi qualche anno di libertà e lo ha ribadito sui social, sottolineando che le ultime news sul suo matrimonio sono solo pura fantasia. Un lungo post su Instagram di Alessandra Amoroso ha definitivamente chiarito il mistero del suo matrimonio con Stefano, lo storico fidanzato ormai da anni. La cantante ha smentito le voci delle nozze imminenti, affermando di non sapere dove mettere 500 invitati. Nonostante questa news di gossip, Alessandra può essere felice, visto che l’ultimo album , intitolato Vivere a Colori, è stato uno dei più venduti nel 2016 ed è ancora in classifica. Niente male per la vincitrice del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Inoltre, la vita privata è serena: il fidanzato Stefano è un produttore di 40 anni con 2 figlie e tra i due è scattato il colpo di fulmine ed è sempre con la Amoroso nei momenti belli, ma anche nelle avversità, come l’operazione alle corde vocali. Per ora i due convivono a Roma e non ci pensano alla cerimonia nuziale: speriamo che nessuno abbia già provveduto al regalo per gli sposi!

