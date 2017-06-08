Home Intrattenimento Uomini e Donne news Marco Cartasegna: Trono Classico pilotato?

di Redazione 08/06/2017

L’annuncio della fine della relazione tra Marco Cartasegna e Federica Benincà ha indirettamente gettato la Redazione di Uomini e Donne nella bufera. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta sembravano la coppia più promettente del Trono Classico, salvo poi rivelarsi un bluff in appena una settimana, viste le news di gossip riguardo una loro grave crisi sentimentale. E in queste ore, con l’ufficialità della rottura, in molti pensano che il trono del tronista bocconiano sia stato pilotato dall’inizio e ci sarebbero le prove. Parlare al condizionale è d’obbligo in questi casi, soprattutto per il momento delicato che Marco Cartasegna e Federica Benincà stanno passando in questo momento: è stata Federica per prima ad annunciare che lei e Marco si sono lasciati, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato il tutto su Facebook, anche se non riesce a capire cosa non abbia funzionato tra di loro. Ma dice di non essere pentito della scelta fatta e che la rifarebbe ancora, nonostante dopo solo una settimana i due si sono separati. E’ stata la lontananza e i rispettivi impegni la causa principale della fine della love story. Ripercorrendo le tappe del percorso di Cartasegna a UeD, i più attenti osservatori hanno diffuso sul web delle news riguardanti indizi e prove che questo Trono Classico potrebbe essere stato pilotato. Marco Cartasegna è già stato a Uomini e Donne, molto prima di quel fatidico giorno che è stato presentato al Trono Classico e fatto sedere al rivale Luca Onestini. Se si prendono delle vecchie registrazioni, si vede il futuro tronista bocconiano tra il pubblico o insieme alla Redazione di UeD, dietro la scalinata dove autori e redattori hanno il privilegio di assistere alla registrazione della puntata. Viene naturale chiedersi cosa ci facesse da quelle parti, e molti sostengono che al ragazzo è stato fatto fare un corso accelerato da tronista e che il suo trono sia stato pilotato, come può essere che la Redazione lo abbia invitato per vedere da vicino una tipica giornata in studio. Ma dopo la news dell’addio tra Marco e Federica, più di qualcuno nutre qualche sospetto.

