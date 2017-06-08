Home Intrattenimento Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati, l’annuncio su Instagram

di Redazione 08/06/2017

Stavolta è ufficiale: Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati. A dichiararlo è la ex corteggiatrice di Uomini e Donne con un annuncio su Instagram. La crisi era nell’aria da tempo e ora è arrivata l’ufficialità da parte della torinese. Il post sul popolare social network spiega anche i motivi della rottura tra il tronista bocconiano e la corteggiatrice del Trono Classico di Maria De Filippi. Federica Benincà comunica su Instagram che tra lei e Marco Cartasegna è finita. I sentimenti non sono bastati alla coppia per rimanere unita, sono subentrati altri fattori come la lontananza, lo studio per la corteggiatrice e il lavoro per il tronista che di certo non ha aiutato il rapporto. Quindi, Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati definitivamente, dopo un periodo di crisi e rumors di un presunto tradimento da parte dell’ex tronista bocconiano, oltre alle voci che sia stata proprio Federica a troncare definitivamente la relazione nata al Trono Classico di Uomini e Donne. La storia d’amore tra Marco Cartasegna è definitivamente finita. Federica Benincà ha spiegato i motivi in un lungo post su Instagram, ovvero gli impegni di lavoro di Marco e lo studio per Federica hanno di fatto allontanato la coppia. A differenza di Luca Onestini e Soleil Sorgè, altra coppia nata a Uomini e Donne, tutti pensavano che la loro storia d’amore sarebbe durata nel tempo, invece tutti si sbagliavano. La ragazza oggi ha preso coraggio e ha tentato di spiegare ai fan perché la love story è terminata in così poco tempo e nonostante siano usciti da un programma come Uomini e Donne mano nella mano. Ma aggiunge che è fiera dell’ex fidanzato Marco e nonostante la coppia non abbia avuto il lieto fine, non se la sente di sminuire il sentimento che c’è stato tra loro.

