Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati, l’annuncio su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Stavolta è ufficiale: Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati. A dichiararlo è la ex corteggiatrice di Uomini e Donne con un annuncio su Instagram. La crisi era nell’aria da tempo e ora è arrivata l’ufficialità da parte della torinese. Il post sul popolare social network spiega anche i motivi della rottura tra il tronista bocconiano e la corteggiatrice del Trono Classico di Maria De Filippi. Federica Benincà comunica su Instagram che tra lei e Marco Cartasegna è finita. I sentimenti non sono bastati alla coppia per rimanere unita, sono subentrati altri fattori come la lontananza, lo studio per la corteggiatrice e il lavoro per il tronista che di certo non ha aiutato il rapporto. Quindi, Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati definitivamente, dopo un periodo di crisi e rumors di un presunto tradimento da parte dell’ex tronista bocconiano, oltre alle voci che sia stata proprio Federica a troncare definitivamente la relazione nata al Trono Classico di Uomini e Donne. La storia d’amore tra Marco Cartasegna è definitivamente finita. Federica Benincà ha spiegato i motivi in un lungo post su Instagram, ovvero gli impegni di lavoro di Marco e lo studio per Federica hanno di fatto allontanato la coppia. A differenza di Luca Onestini e Soleil Sorgè, altra coppia nata a Uomini e Donne, tutti pensavano che la loro storia d’amore sarebbe durata nel tempo, invece tutti si sbagliavano. La ragazza oggi ha preso coraggio e ha tentato di spiegare ai fan perché la love story è terminata in così poco tempo e nonostante siano usciti da un programma come Uomini e Donne mano nella mano. Ma aggiunge che è fiera dell’ex fidanzato Marco e nonostante la coppia non abbia avuto il lieto fine, non se la sente di sminuire il sentimento che c’è stato tra loro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alessandra Amoroso gossip news: niente matrimonio con il fidanzato Stefano

Articolo Successivo

Temptation Island ultime news: Luca Onestini e Soleil Sorgè fuori dal cast

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024