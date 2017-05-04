Gossip Uomini e Donne oggi Trono Over, Gemma e Marco hanno fatto l’amore?
di Redazione
04/05/2017
Uomini e Donne oggi andrà in onda con una nuova puntata del Trono Over e sicuramente si scoprirà cosa è successo tra Gemma Galgani e Marco Firpo: la coppia ha trascorso le feste di Pasqua insieme. Il cavaliere ha invitato la dama a casa sua per poter passare qualche giorno insieme. La donna torinese ha deciso di andare, ma Maria De Filippi, prima di farla entrare in studio, fa vedere un video del suo sfogo dopo la precedente registrazione. In pratica, Gemma non è stata felice di quello che è stato detto in puntata e si è lamentata di Giorgio Manetti, perché la reputa bugiarda e finta. Dopo questa parentesi, si vede la dama di Torino preparare la valigia e dire che il suo biglietto è di sola andata. Ma quindi, Gemma e Marco a Pasqua hanno fatto l’amore come suggerisce il gossip, oppure c’è stata solo una rimpatriata tra amici? Dopo l’entrata in studio di Gemma Galgani e le frecciatine di Tina oggi la dama del Trono Over di Uomini e Donne racconta di essere stata molto bene a casa di Marco Firpo, in quanto lui l’ha riempita di attenzioni e addirittura le ha dato pure le chiavi di casa. Qualcuno le chiede se il loro legame è sceso anche nell’intimo, ma la dama non si sbilancia prima che anche il cavaliere non la raggiunga in studio. Perché tutto questo mistero? Per caso è vero che la Galgani ha fatto l’amore con il ligure dalla folta chioma, dimenticando così Giorgio Manetti? Per chi pensa che Gemma Galgani abbia fatto l‘amore con Marco Firpo, rimarrà deluso: il cavaliere e la dama, a detta sua, sono fidanzamici e si vogliono godere ogni momento senza inibizioni e freni, prendendo le cose come vengono. Quindi i fidanzamici del Trono Over di Uomini e Donne vorranno portare il loro rapporto a un altro livello?
Articolo Precedente
Amici 16 anticipazioni serale: Mike Bird abbandona Emma Marrone e il talent?
Articolo Successivo
Alessia Cammarota e Aldo Palmeri gossip news, la minaccia di Veronica Di Bella
Redazione