Alessia Cammarota e Aldo Palmeri in crisi? L'ex corteggiatrice in lacrime
di Redazione
21/07/2017
Alessia Cammarota e Aldo Palmeri in crisi? La notizia sta facendo allarmare i fan della coppia in attesa del loro secondogenito. Dopo la separazione dovuta a un tradimento, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sembrano aver trovano una nuova felicità. Invece sui social è apparto qualcosa che ha messo in allarme i fan, dopo che l'ex corteggiatrice si è mostrata in lacrime. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri in crisi? Il gossip è stato pubblicato qualche ora fa e i fan sono in completo subbuglio. Ricordiamo che la coppia di Uomini e Donne che vive a Catania è in attesa del loro secondogenito. Alessia e Aldo in questi mesi si sono mostrati sui social felici, innamorati e più forte che mai. La nuova gravidanza di Alessia Cammarota è quasi sembrato il coronamento di un sogno d'amore, d'altronde lo sappiamo tutti che dopo la tempesta esce sempre il sole... Questa volta però sembra che Aldo Palmeri l'abbia combinata grossa, tanto che Alessia Cammarota ha commentato così il suo gesto: "Dopo questa... Scappa lontano... Più lontano che puoi". Cosa avrà mai fatto Aldo Palmeri per scatenare l'ira funesta Alessia Cammarota? Senza tralasciare il fatto che l'ex corteggiatrice si è mostrata in lacrime.
Alessia Cammarota e Aldo Palmeri in crisi, la verità su InstagramAlessia Cammarota e Aldo Palmenri di nuovo in crisi? La risposta a questa domanda è assolutamente no, anche se un video postato su Instagram ha destato qualche piccolo sospetto. L'ex tronista infatti ha voluto fare un piccolo dispetto alla moglie, postando un video che mostra l'ex corteggiatrice in lacrime dopo il primo giorno di scuola del figlio Niccolò. Tra una risata e l'altra però Alessia Cammorata consiglia, giustamente, al marito di scappare finché è in tempo. L'amore non è bello se non è litigarello!
