Sara Affi Fella e Valeria Bigella, estate da urlo dopo Temptation Island
21/07/2017
Sara Affi Fella e Valeria Biegella dopo Temptation Island fanno coppia fissa senza fidanzati. Le due ragazze infatti sembra che stiano trascorrendo inseme un'estate da urlo, motivo per cui in molti pensano che sia Sara che Valeria abbiano lasciato lo show da single. Sara Affi Fella e Valeria Bigella dopo Temptation Island preferiscono il divertimento all'amore? Le due ragazze purtroppo non hanno avuto un percorso facile all'interno del reality che mette a dura prova i sentimenti... Anche se al momento non conosciamo per certo quali siano state le sorti delle loro relazioni d'amore. Il pubblico però resta particolarmente colpito da Sara Affi Fella, lunedì infatti eravamo sicuri di vedere il falò con Nicola Panico e invece ancora una volta è stato rimandato. Come disse la ragazza in puntata: "Sto scostumato". Tra le curiosità di Temptation Island però rientra anche Valeria Bigella. Nel corso dell'ultima puntata la ragazza aveva chiesto a Alessio Bruno, pentito del suo momento di debolezza, di darle tempo per pensare su ciò che realmente volesse. Il trailer pubblicitario di Temptation Island ci mostra però Alessio nuovamente insieme alla tentatrice e Valeria sconvolta da un video...
Sara Affi Fella e Valeria Bigella dopo Temptation Island ancora insiemeSara Affi Fella e Valeria Bigella dopo Temptation Island a quanto pare non voglio più pensare all'amore o ai fidanzati che a quanto pare sono diventati ex. Le due ragazze infatti stanno trascorrendo insieme le vacanze anche se non è ben chiaro dove si trovano in questo momento. Chissà magari Sara Affi Fella ha raggiunto Valeria Bigiella a Ibiza, dove in questi giorni si trova proprio Alessio Bruno...
